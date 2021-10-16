富邦悍將辛元旭。（富邦悍將提供）

富邦悍將16日靠著辛元旭單場3安包含8局的3分炮，1人貢獻4打點，率隊以5比3擊敗統一獅，賽後總教練洪一中點名球隊贏球最大功臣就是他，辛元旭則透露，在二軍時打擊教練羅根和首席教練陳瑞振都有給予很多指導，「他們要我把好的東西延續下去，就算打不好也沒關係。」

2局富邦靠著辛元旭二壘安打先馳得點，8局1出局二、三壘有人時，辛元旭再從邱浩鈞手中敲出左外野3分炮，助隊穩住勝果，賽後洪一中除了誇讚先發投手陳鴻文外，更點名辛元旭就是此役的最大功臣。

洪總認為這次辛元旭上來後擊球點蠻不錯的，「就看誰狀況好交替著用，就看誰能把握住機會。」辛元旭則表示，之前在二軍時羅根與陳瑞振給予很多指導，「他叫我好的東西就要持續做下去，就算打不好也沒關係。」

第8局敲出本季首轟，辛元旭表示，自己本來只是想說要打外野飛球，「能幫球隊多得1分是1分，結果沒想到會飛出去。」他自認自己不是長打型的打者，打擊能有好表現主要是掌握好擊球點，「這部分在上半季做的不是很好，導致打擊有很大起伏。」