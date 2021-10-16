原本傳出多1名孩童落水，所幸1名王姓女童自行爬上岸脫困，目前仍是6人失蹤，詳細名單也完整公開。（民眾提供）

溪水暴漲多可怕？ 3分鐘影片曝光 網驚呆：夭壽跑不了

新北市雙溪區虎豹潭今（16）日下午有老師帶著師生共33人參加大自然體驗營前往虎豹潭古道，不料遇到大雨溪水暴漲，導致2名大人、4名小孩當場被沖走失蹤，原本傳出多1名孩童落水，所幸1名王姓女童自行爬上岸脫困，目前仍是6人失蹤，詳細名單也完整公開。

目前已知有4名學童和1大人為台北市學童及家長，分別為大直國小9歲學童已尋獲、新湖國小8歲、11歲學童以及麗山國中15歲學童和其家長仍在搜尋中。

新湖國小校長林芳如表示，校內確實有2位學童參加該活動，接到資訊後打電話給家長，得知媽媽也在現場，但收訊很不好，僅告知孩子被溪水沖走，我們也很關心這個消息，由於無法和媽媽聯繫上，不能得知這個活動是如何報名，但確定是課外活動。

而另1名失蹤的永和國小9歲女學生，校長曾燕春表示，孩子與母親一起參加活動，目前母親平安，孩子還沒找到，學校後續將展開全面協助，也希望她能夠平安順利獲救。

失聯名單：

劉O宇，11歲男童，新湖國小學生；

劉O齊，8歲女童，新湖國小學生；

蔡O希，9歲女童，永和國小學生；

陳O尹，15歲少女，麗山國中學生；

陳O泰，48歲男子；

鐘O哲、45歲男子。