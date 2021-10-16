看見電動車的未來 台電聯袂中市都發局推動公寓大廈「專設１戶搭配EMS」。(台電提供)

電動車越來越多，為防止未來社區多輛車同時充電容易導致跳電，台電將推動「專設1戶」與「EMS（Energy management system電能管理系統）」併行設置。16日下午在北屯區公所辦理「台中樂居學堂－北屯場」，向與會之公寓大廈管理組織人員及住戶，進行電動車充電設施設置說明，並提供相關線路設置諮詢。

台電台中區處副處長顧育成說，目前許多社區大樓私人裝設充電樁，大多選擇裝於用戶電表，每個電表都有自己線路，造成管線凌亂，經過公共範圍除了必須取得使用權，也沒有擴充性！如果同一時間有多輛電動車充電，超過大樓變壓器負荷，就會產生超載跳電的情況，影響大樓所有住戶的用電權益及用電安全。

為因應可預見未來使用電動車民眾的快速增加，台電現在針對集合住宅電動車推出「專設1戶」，也就是地下停車場專設１電表箱，專供電動車使用；相關線路走公共線路廊道，到停車位前設置配電箱，未來附近有充電需求，直接從這邊分配線路到每個停車位，不僅環境乾淨，也可對應充電車位擴增！台電更推廣專設１戶同時搭配「EMS電能管理系統」。

台電指出，EMS具有「調控充電」功能，不但可讓車主自訂充電時間，當遇到同時多台車充電時，還能自動分配充電容量，例如１台車原本充7KW瓩，車多時可降至4kW，維持供電穩定保障用電安全。

除了EMS，台電更表示將於今年底推出「電動車時間電價」，有別於現有時間電價尖峰、離峰費率僅差3倍，電動車版將拉大倍數，吸引車主於深夜或是離峰時間充電。

都發局表示，盧市長上任後積極推展使用電動車，期許透過電動車普及化的方式，降低移動汙染與運輸產生的碳排放，除積極建立充電設施基本盤，透過公部門系統盤點局處轄管的停車空間，優先設置電動車充電站點，建立台中市充電站的基本盤，未來進一步將台中打造成為電動車不斷電的友善城市。