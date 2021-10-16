虎豹潭6人落水警消設攔截點徹夜搜索 搜救影片曝光（宋原彰翻攝）

新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似6人落水失蹤事件，新北市長侯友宜16日傍晚參加全國運動會開幕式，結束後立刻趕往現場關心搜救狀況，侯友宜說，請市民朋友與我一同祈福，希望大家都能平安獲救。另外，侯友宜在現場表示，負責在臉書上招攬的體驗營公司是「天大地方自然公司」，目前已要求相關單位釐清他們有無相關營業許可證照。

新北雙溪虎豹潭驚傳民眾落水（王揚傑翻攝）

侯友宜說，傍晚突然大雨滂沱，新北雙溪虎豹潭溪水暴漲，目前掌握消息有數名遊客遭溪水沖走，新北警消已經趕赴現場，全力救援中，請大家一起祈福，希望一切平安。

今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有６人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，警消將漏夜搜救。(宋原彰翻攝)

今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有６人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，警消將漏夜搜救。(宋原彰翻攝)

今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有６人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有8人受困對岸目前平安，警、消接獲報案已緊急派員趕往，目前狀況尚不明朗。據初步了解，現場為老師帶同學辦理大自然體驗營，師生共有33人。

今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有６人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，警消將漏夜搜救。(宋原彰翻攝)

據了解當時是自然體驗課程，由社區朋友自主相約出遊上課，行程路線為過蘇子壩以後往虎豹潭古道走欲前往太平21號，當時因雨大欲折返，前方小孩有大人帶，仍不慎跌入溪中，目前2大4小失聯，對岸有3大5小目前平安。稍早傳出失聯的王姓女童已找到，意識清楚。

失聯名單：

劉O宇，11歲男童，新湖國小學生；

劉O齊，8歲女童，新湖國小學生；

蔡O希，9歲女童，永和國小學生；

陳O尹，15歲少女，麗山國中學生；

陳O泰，48歲男子；

鐘O哲、45歲男子。