媒體人吳子嘉遭民進黨開除黨籍；民進黨中評會主委康裕成表示，中評會認定吳子嘉違紀事實明確，全體一致通過台北市黨部評委會做的除名處分。東華大學教授施正鋒認為，如果民進黨真要吳子嘉死，就一刀斃命，但這次卻弄出7大罪狀，似乎要讓他要死不死。

施正鋒16日在政論節目《新聞大白話》中表示，一般若有一些不好處理的事情時，要先放消息。通常有3種人︰一個是立委、一個是媒體、第三個就找一個搞不太清楚的學者。其他比較內幕型的，大概學者比較難講出一些東西。

施正鋒接著表示，吳子嘉算是媒體人，但是三八兄弟、半忠奸，好像真真假假，他自己還做民調。他甚至認為，如果民進黨真要吳子嘉死，就一刀斃命，但這次卻弄出7大罪狀，似乎要讓他要死不死。

民進黨列出吳子嘉7大罪狀，包括吳子嘉曾和中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、國民黨台北市議員羅智強一起開記者會分析兩岸情勢；以及今年517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙等。中評會5日經出席委員一致認定違紀事實明確，通過台北市黨部評議委員會所做除名處分。但吳子嘉卻認為有非常明顯的重大瑕疵，第一，應該要請當事人到現場說明，這是民進黨的規定，但他自己並沒有參加、並不在現場；第二，黨內規定換屆不連續。