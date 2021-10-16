《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨台北市黨部臚列7大罪狀，經中評會通過開除民進黨籍，引發各界關注與討論。被宅神朱學恒點名可能是下一個遭開除黨籍的前民進黨立委郭正亮指出，自己的狀況，就看民進黨如何理解言論自由，同時她也認為這7大罪狀十分牽強，在程序上也存在問題。

針對外界好奇吳子嘉被開除黨籍後，下一個是不是可能會輪到自己，郭正亮16日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這完全無關，吳子嘉接受訪問時也說了，「他是爆料，郭正亮是評論」，評論和爆料當然不一樣，這當然也考驗民進黨怎麼理解言論自由。

主持人問郭正亮，「所以你覺得百分之百不會動？」郭正亮回答，就看他們怎麼理解論自由，吳子嘉這個案子，用那7大罪狀，有很多實在太牽強，而且程序也有問題，因為「換屆不連續」，2019年提的案，改選之後怎麼還能存在呢？要重提案，「吳子嘉跟我說他要提出程序申訴，就讓他去進行吧」。

郭正亮直言，民進黨開除吳子嘉，能讓他從此閉嘴嗎？他搞不好更海過天空了，民調也不會停止做。這時主持人又問，「亮哥你在威脅民進黨嗎？」郭正亮則說，也不是，政黨是政治團體，要考慮政治後果的分析，「你有聽過他批評蔡英文嗎？」事實上他還是有一定底線，有些人他也是不批評的，大家都看的出來，吳子嘉是對某些現象有意見，而爆料是不是事實的部分，那可以透過司法澄清，政黨做決定就是一個政治決定，最後影響的就是輿論。