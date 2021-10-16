《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，吳子嘉一口咬定是桃園市長鄭文燦在搞鬼，今並在網路直播節目表示，「要惹到我，千刀萬里追」，他當場跟鄭文燦下戰書，「未來桃園狗屁事情我都跟你幹，一條條點出來，搞到我頭上怎麼可能放過你」。

吳子嘉在節目點出不合理之處指出，這次案子已經違背換屆不連續原則，全案背景應該有相當高層運作；「我敢一口咬定鄭文燦是幕後黑手」；他說自己心知肚明、有所本，因為桃園代表有在現場投票。

他說，鄭文燦在現階段跟賴清德有可能角逐總統初選，鄭在美麗島的民調是落後，可能很焦慮，中間也有朋友來關心他的民調，二、三個月前有重量級朋友來談這件事，他正思考如何協助鄭文燦時，突然就被開除黨籍。

他提到被開除得七條罪狀指出，說他曾和趙少康、張亞中、羅智強合體，這荒謬，當天民調談兩岸，他全照蔡英文總統基本思想、民進黨邏輯去宣示，竟然成為開除黨籍理由，粗暴、粗糙，節目連看不都不看；517大停電是公共政策，為何不能討論？太離譜；至於黃捷罷免案，他說，這是他個人意見，黃捷也不是民進黨人，他形容蔡英文挺黃捷是錯誤，這也構成罷免理由，莫名其妙。

提到蔡得票率，他說，蔡英文這趟選戰中，他有功有過，「你去問蔡英文本人，我當然有功勞，做了多少工作，我跟總統有私下接觸，也做了很多服務，且直接運作到把韓國瑜的團體直接倒戈」，蔡英文有一本帳，蔡跟他、黨內高層在機密地方討論某些團體運作，他也有直接參與。

至於陳菊官司；他說，有一場他碰到蔡總統，總統跟他抱怨，「已經夠亂了，你們還搞這麽亂幹什麼」；「你們搞得很亂不要再亂下去」，他記得很清楚，雖然總統沒有點名什麼事，但聽完後離開總統的地方，馬上叫律師提和解案，「我根本沒談任條件，因為總統已經講話」，所以他的案子在上一屆案子才沒處理，這才是真正內幕，「因為我選舉有功，總統也希望對我們釋出一點謝意」。

他說，目前民調賴清德領先，鄭文燦落後，據他了解蔡總統想法，當然不希望讓賴清德領先，他得到消息是，一月分要內閣改組，鄭文燦要當閣揆，拉高氣勢後起直追，但之前蘇貞昌突然跟國民黨大幹起來，鄭麗文突然保護了蘇貞昌暫時不會下台，鄭文燦又接不了了。

他表示，明年會變成選舉大戰，若閣揆是鄭文燦，賴清德要不要出來輔選，會比誰輔選好、人緣好，鄭文燦當閣揆可以有資源給，賴清德有魅力、有民粹，鄭文燦輸一大截。

吳子嘉說，他被開除前，完全沒人跟他聊過，他收到通知書後找綠色友誼跟新系大老說一下，也跟正國會有聊過，開會當天，正國會中評委說，上面交代，這個事件不能處理，要挺吳董，但是他個人要幹蓋下去，「所以是在唱黑白臉」。

他說，「我可以退黨，不能被開除黨籍，我要用程序扳回來，我是要爭取回來再退黨」。