新北市雙溪區虎豹潭發生2名大人、4名小孩遭暴漲溪流沖走失聯的意外，水上安全工作大隊前隊長、紅十字隊教練王艾表示，前往溪邊出遊，一定要注意天氣狀況，一旦看到清澈溪流變混濁、上游烏雲密佈出現雷聲，就須立即撤離，若山區開始下大雨，溪水最快10分鐘就可暴漲，屆時就要撤離就很困難。

虎豹潭位在新北市雙溪泰平國小周邊，為北勢溪北支流的源頭，由於虎豹潭溪畔親水步道平緩好走，許多喜愛戶外探險的民眾都會來此踏青，不過部分路段須行經岩床平台，若不慎踩空就有可能被溪水沖走。

王艾說，雖然部分區域溪流看似不深，但即使溪流深度僅到膝蓋，還是有不少溺斃意外發生，尤其近期鋒面來襲，山區天氣多變，瞬間雨量就可能導致溪水暴漲，上游雨量不斷累積，但遊客在下游處仍看不到溪水有異狀，往往疏忽關鍵撤離時間，而受困溪流邊或是遭水沖走。

王艾表示，遊客到山區時，須隨時觀察水位變化，並注意是否有雷聲出現，若是遠方雷聲大作，溪水突然變得混濁或出現殘枝樹葉，代表上游溪水已經開始暴漲，必須立刻撤離，按照原本規畫的安全路線離岸，若看到上游「齊頭水」慢慢出現，逃生時間就只剩下5到10秒，十分危急。

若不幸真的被溪水沖走，也要保持冷靜。王艾說，被溪水沖走時，身體一定要打直，頭部要維持仰漂狀態，膝蓋彎曲，不要貿然站起來，否則腳就可能卡在石縫中，另外也要注意頭部要朝上游方向，腳部朝下游方向，避免頭部撞到溪石昏迷，若遇到溪流有障礙物時，腳也可以踢動避開，若碰到回流區，讓身體轉身跟河岸朝45度角，慢慢划水就有機會被沖回岸上，增加生還機率。