上回我們向各位介紹俄羅斯摔角籃球「Regball」，這次同樣要來帶大家認識一項籃球運動，它是在美國紐約非常盛行的「無規則1對1打架籃球Fight Ball」，其實它就是由一般1對1鬥牛所延伸出來的，但這項比賽強度非常高，只要是裁判判定合理犯規，一切都屬合法，所以在場上幾乎會看見雙方像在打架一樣。

「Fight Ball」這項比賽可說是強硬版1對1鬥牛，程度更勝80、90年代NBA，非常刺激，最早在紐約夜店舉行，比賽氛圍就像在觀賞拳擊賽一樣，在黑色地板及明亮燈光下進行，旁邊還有DJ會放歌，完全是一場嘻哈大秀，整個比賽場地有兩個籃框，但實際距離不到一般半場的長度，所以碰撞程度相當高。

場內中央有一條粗白線，這條線代表三分線，它比籃球場上三分線再近一點，而在這條線外的投籃得分算2分，線內都算1分，不過為了讓選手更積極防守、試圖切入籃下，若選手灌籃成功可拿到比線外投籃還高的3分，完全加強比賽對抗性，另外比賽長度僅8分鐘，每一回合進攻時間8秒，得用非常快速手段進攻。

比賽分為上下半場各4分鐘，僅有2分鐘的休息時間，所以在整整實際6分鐘比賽裡會有多達30多次攻守轉換，相當考驗體力，再加上比賽強度高，結束時球員往往都累倒在地，完全是場高強度高密集比賽，有些人賽後甚至需要吸入高氧回復體力。不過還是有稍稍喘息的時間，但你得讓裁判判定2次惡意犯規，才能上到罰球線。

在場上幾乎會看到選手用命在打，各種近身肉搏、強硬犯規、貼身防守都不斷重演，而且來比賽的人不乏職業好手、街頭籃球員、塞爾維亞3對3國手等，最大咖人物是NBA球星史密斯(JR Smith)的弟弟史密斯(Chris Smith)，他也曾在2013年短暫加入尼克隊，實力不容小覷。可惜這項比賽在辦完第二季就消聲匿跡。