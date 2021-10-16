「大方體驗自然」臉書粉絲曾在10月7日下午3點41分貼出學童跳水的活動，卻緊急遭刪文，已找不到貼文。（摘自大方體驗自然臉書粉絲專頁）

官方最後一次更新留言是在15日下午1點28分，貼文內容為「爬上石頭，我們看到不一樣風景，挑戰一下，看到不一樣的自己」，從貼文照片可看到，約國小年齡層的學童在戶外攀爬石頭，但完全沒有護具，看了令人心驚膽跳。（摘自大方體驗自然臉書粉絲專頁）

新北市雙溪區虎豹潭16日下午發生山洪意外，現場師生共33人參加「大自然體驗營」，共5名學童、2大人遭沖走，其中一名9歲女童獲救，仍有6人失蹤，新北市長侯友宜也提到，體驗公司是「天大地方自然公司」，家長是透過網路報名，用臉書報名，每學期報名一次，每學期7次課程，整學期收1600元。

消息一出後，「大方體驗自然」臉書粉絲專頁湧入大批網友關注，官方最後一次更新留言是在15日下午1點28分，貼文內容為「爬上石頭，我們看到不一樣風景，挑戰一下，看到不一樣的自己」，從貼文照片可看到，約國小年齡層的學童在戶外攀爬石頭，但完全沒有護具，看了令人心驚膽跳。

另外，「大方體驗自然」臉書粉絲曾在10月7日下午3點41分貼出學童跳水的活動，貼文寫著「抓住秋老虎的尾巴，用力的跳水、戲水、玩水，在一陣陣的冷風，把大地吹寒前」，但從照片中可看到，學生從高處往下跳入水中，雖有家長陪同，但在溪水邊跳水，被家長質疑不安全，而官方也緊急將貼文刪除，疑似想「避嫌」。

有網友質疑，發生這麼大的事情，為何負責公司沒有第一時間出面，「大方體驗自然」也出現網友留言指出，「看之前的照片，跳水都沒有給小孩穿救生衣的，真猛」、「看到活動照片就知道只有體驗自然，沒有風險管理」、「害死小孩的臉書社團」，湧入不少網友留言。

據了解，「大方體驗自然」的課程，大多為戶外大自然體驗活動，家長可陪同參加，8月時曾辦理2021秋季班新生說明會，報名課程則貼在網路上，以填寫Google表單方式報名，從臉書粉絲專頁連結到官方網站，可見到最後更新文章停留在2012年11月29日，長期未更新，記者致電網站電話為空號。

北市議員耿葳指出，據了解，大方自然體驗的前身為曾經立案之「涂大芳體驗自然文化公司」，該公司雖於1977年核准設立，但目前公司狀態已顯示為解散，而臉書上的「大方自然體驗」標榜著，「以大自然為教室讓參與的小朋友、家長及老師都有機會，學習到對自己，對他人及對大自然的認識與關懷。」簡介中看似有補習班的性質，而招攬對象也為在學學童及家長，但實際詢問北市教育局後發現，「大方自然體驗」也非立案之補習班。

耿葳質疑，像這類以臉書招攬民眾付費參與的活動，招攬對象為在學學童及家長，出了問題之後，到底是教育局要管？還是以招攬的商業行為而歸屬於商業處去管？又或者要依其帶團前往戶外旅遊的營運方式認定為旅行社？一個意外再度引發出諸多三不管的棘手問題，恐讓民眾權益在這當中受到嚴重損害。

耿葳已要求北市政府消保官立即同步協助了解相關權益問題外，也呼籲北市府，必須馬上掌握「大方自然體驗」臉書背後實際經營者為何人？本次活動又是為何人負責招攬？參與者支付的款項又是到何人帳戶？以協助參與者後續相關權益的保障。