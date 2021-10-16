陸神舟13號載3太空人順利升空 將首次駐留太空半年

大陸神舟13號太空船今（16日）凌晨搭載3名太空人升空，翟志剛、王亞平和葉光富等3人組將展開為期6個月的太空任務，其中41歲的女性太空人王亞平成為此次升空任務的焦點；王亞平除了太空人的身分，也是1名5歲小女孩的媽媽，和女兒聚少離多，曾對女兒說，「媽媽要去太空給你摘星星，等媽媽回來」，出征儀式上，女兒也為母親揮手送別，場面溫馨感人。

大陸空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，翟志剛（中）、王亞平（右）、葉光富3名航天員將執行神舟13號載人飛行任務。（圖／新華社）

預備在10月16日0時23分發射神舟13號太空船，任務組3人分別是翟志剛、王亞平和葉光富，翟志剛擔任指令長。其中王亞平將成為首位進入太空站的女太空人。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，此次神舟13號搭載3名太空人踏上星際征途，展開為期長達6個月的太空駐留時間。王亞平是大陸第二名執行過太空任務的女太空人，這次任務也是她第二次升空，作為史上首位進入大陸太空站的女性，也是首位實施出艙活動的女太空人，對大陸太空計畫的發展，無疑是一個里程碑。

王亞平曾任空軍航空兵某團副大隊長，被評為空軍二級飛行員，於2010年入選第2批太空人，曾在2013年的神舟10號任務中，擔任太空教師，為大陸多達6000萬名師生進行太空授課，成為大陸首位「太空教師」；此次升空，除了太空教師外，還多了一個人母的身分，且即將和女兒分別半年之久。

神舟13號升空前，王亞平首訪時表示，「這次肯定會帶一個女兒送給我的禮物上去」。

王亞平第一次執行太空任務時，還沒有孩子，直至歸來後的第三年，才生下了一個女兒，晉升為人母；由於訓練的緣由，和女兒一直聚少離多，一直到女兒在課堂上向老師哭喊「想媽媽」，才讓王亞平知道女兒的思念之情，因此當時對女兒允諾，如果再次升空執行任務，「媽媽會去太空給你摘星星，等媽媽回來」。

此外，王亞平此次升空有望達成許多「第一」的紀錄，除了首位進入大陸太空站的女性、首位實施出艙活動的女太空人以外，也可能成為在地球軌道上飛行時間最長的太空人，以及首次在太空過年的大陸太空人。