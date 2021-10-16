連參加羅智強記者會也有事？ 吳子嘉見開除黨籍「七大罪狀」直喊：荒謬！

經常在政論節目批評時政的美麗島電子報董事長吳子嘉驚傳被民進黨開除黨籍，理由之一竟然是曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會！政論節目住持人謝曜州笑稱，以後要小心，任何記者會如果有張亞中就要趕快離開！也有來賓稱，羅志強也不能碰！

關於民進黨中評會決議開除吳子嘉黨籍一事，黃暐瀚16日在《TVBS戰情室》指出，這是由民進黨台北市黨部評議委員會在2019年3月4日提的案子，到今天已經2年半了。且其中的理由竟然還有跟趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會，這是今（2021）年9月29日的事情，簡直是「竹篙湊菜刀（胡亂拼湊）」！

黃暐瀚強調，吳子嘉的聲量不是因為他是民進黨黨員，他沒有黨員做，難道第二天嘴巴就不見了？沒辦法講話？他反而會罵更兇。

黃暐瀚提到，吳子嘉和張亞中、羅智強開記者會那天 其實沒有說支持哪個黨，是在談民調。民調專家參加民調記者會很奇怪嗎？

另外，黃暐瀚認為，開除黨籍的過程要去問當事人，為何要這樣做？所以這有嚴重瑕疵，只會讓吳子嘉砲火更加猛烈。

此時主持人謝曜州笑稱，以後要小心，任何記者會如果有張亞中就要趕快離開！也有來賓稱，羅志強也不能碰！