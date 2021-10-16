稍早新北市長侯友宜與台北市長柯文哲先後抵達指揮所，下令把握黃金72小時，不中斷、徹夜搜索，並在下游設置攔截點。（民眾提供）

虎豹潭6人落水警消設攔截點徹夜搜索 搜救影片曝光

新北市雙溪區虎豹潭今（16）日下午有老師帶著師生共33人參加大自然體驗營前往虎豹潭古道，不料遇到大雨溪水暴漲，導致2名大人、4名小孩當場被沖走失蹤，失蹤的6人居住在雙北地區，稍早新北市長侯友宜與台北市長柯文哲先後抵達指揮所，下令把握黃金72小時，不中斷、徹夜搜索，並在下游設置攔截點。

警消表示，目前新北市共派出6個大隊搜救人員、民間救難大隊、社區巡守隊人員，以及台北市消防局搜救人員，目前共有了5個搜索點，並在事發地約1公里處設置攔截點，也加派多輛照明車，預計將會徹夜搜索，希望在最短時間內找到失蹤的大人小孩。

侯友宜說，傍晚突然大雨滂沱，新北雙溪虎豹潭溪水暴漲，目前掌握消息有數名遊客遭溪水沖走，新北警消已經趕赴現場，全力救援中，請大家一起祈福，希望一切平安。

今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有6人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有13人受困對岸已安全獲救、目前平安，警、消接獲報案已緊急派員趕往，據初步了解，現場為老師帶同學辦理大自然體驗營，師生共有33人。