總統蔡英文16日指示，全面盤點住商混合大樓，局部荒廢的老舊建築以公辦都更加速處理。內政部次長花敬群則表示，老舊的住商混和大樓，也將作為公辦都更標的，納入都更推動計畫中。

花敬群指出，即日起將盤點老舊的住商混和大樓，同時進行分類，若可輔導設立管委會的大樓就以改善為優先，狀況不佳需要加速都更的大樓，就朝公辦都更處理，將分為改善與公辦都更二類來處理，下周就會提出規劃作法。

花敬群說，過往公辦都更標的，基本上都是與公有土地相關，或是政府興建的老舊國民住宅，抑或處理早期眷戶安置，如南機場、永和大成新村等才會是公辦都更的主要對象；總統今天宣告後，這些老舊的住商混和大樓，也將作為公辦都更標的，納入都更推動計畫中。

花敬群說，公辦都更中央、地方都有責任，為了儘快與地方政府溝通，盤點完成後，將在下周擬訂方案，儘快與地方政府溝通後續排序與分工。

高雄城中城大火案第三天，總統今天赴高雄探視傷患後指示，中央一定要用最快時間跟縣市政府合作，全面盤點住商混合大樓，局部荒廢老舊建築要立即整理環境，排除危險、雜亂問題，建立起必要社區管理系統，以公辦都更加速處理。