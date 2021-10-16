女星陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演女主角沈佳宜後，清純可人模樣一度讓她成為萬千少男的女神，但隨後到大陸拍古裝電視劇《神鵰俠侶》，卻遭批評是「最腫小龍女」，身材有一點變化都會被放大檢視；最近陳妍希一襲白紗禮服出席典禮，露肩設計側身超骨感，像是仙女下凡美暈眾人。

38歲陳妍希當年以「沈佳宜」爆紅後，被影迷冠上「國民女神」、「氣質女神」等封號，但清純又稍微嬰兒肥的童顏，卻害她主演古裝電視劇《神鵰俠侶》時，被嘲笑是「最腫小龍女」，之後她也更嚴加管理身材；昨（15）日陳妍希受邀出席時尚盛典，一出席宛如仙女下凡驚艷全場。

陳妍希對身材自我管理越來越嚴格，日前出席活動好身材引起熱烈討論。(圖/ 摘自陳妍希微博)

透過陳妍希在微博分享的美照，她昨日波浪捲髮披肩，身穿夢幻白色禮服登場，露肩設計讓她秀出一雙纖細白皙手臂，以及誘人的鎖骨線條；而轉到側身後，她過去飽受批評的嬰兒肥消了，肩頸線也超明顯，還看起來相當骨感，直接打臉那些譏笑她腫的酸民。

陳妍希穿夢幻白紗禮服彷彿仙女下凡。(圖/ 摘自陳妍希微博)

大票網友又被陳妍希仙女級外貌美暈，忍不住讚嘆，「今天仙女再次下凡了，已經美到滿分爆表了」、「過分美麗也是違法的」、「髮型和服裝美呆，超適合」、「拜託多多出席這種活動，太漂亮了吧」、「顏值太高，穿搭也超高級，像是小公主」。