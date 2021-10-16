2021勞動金像獎影片徵選競賽15日舉行頒獎典禮，由台北市勞動局副局長江明志、影展代言人李康生、策展人郭力昕和評審鄭雅慧分別頒獎給7組得獎人，勞動金像獎舉行至今邁入第15年，投稿的影像逐年增加，題材也更加豐富，可從今年得獎名單中窺見時下新興產業的危機、傳統產業的困境、教育職場的勞資問題、大齡工作者和高度勞力工作者的勞動環境等議題。勞動局期待透過頒獎表揚這些精彩亮眼的作品，鼓勵更多影像創作人持續記錄勞動影像，也能讓社會大眾看見勞動者的不同面貌，進而更加關注勞動權益等相關議題。

李康生身為代言人，雖然同時奔波於電影宣傳活動，但此次勞工影展的公開活動也零缺席，前來擔任頒獎人，他表示相當開心能看到這麼多優質勞工相關影片，他強調：「今年影片包羅萬象，可以看見各行各業勞工朋友的辛苦，讓我想到提神飲料廣告中的那些勞工，他們用汗水努力工作，這次入圍作品中就有6部紀錄片，讓我們看見勞工真實的畫面。」他也以演員和導演的身份鼓勵獲獎者：「我希望（獲獎者）拿到獎金可以繼續拍片。」不過他也提醒：「不要為了拍片去借款抵押房子，不然很危險！」

首獎由許鴻財執導的短片《以啟山林》拿下，許鴻財是繼趙德胤、李永超之後，又一位在台灣發光的緬華導演，作品曾獲選和入圍波士頓影展、泰國紀錄片俱樂部、金穗獎等，《以啟山林》紀錄緬甸華僑主角李永恆來台北求學後，又回到故鄉緬甸，想乘著時代巨浪，在一帶一路大國崛起的背景下，賺取現況最熱的中國錢，替中國人開墾北邊森林地，但賺到錢後，人性也跟著時代一起改變，許鴻財以獨特的影像美感和敘事手法拔得頭籌獲得35萬獎金。

江明志副局長頒首獎給《以啟山林》導演許鴻財。（電影戲劇業職業工會提供）

長片組第1名由謝欣志、陳芝安執導的《為寂寞在唱歌》獲得，本片從電視媒體人的觀點觀察逐漸成為媒體話語權霸主的網紅們，發現他們多半成名的很早，但看似光鮮亮麗的背後，觀眾的口味瞬息萬變，網路話題汰舊換新的速度讓他們在高壓的轉速中不得喘息。第2名為趙若彤執導的《未完待續，》、第3名則是張淑華執導的《蓋大厝的人生》，3部影片分別獲得10萬、7萬及3萬元獎金。

短片組第1名為王示衡執導的《阿和今日不放片》，該片主角是高齡七十歲的電影放映師，面對電影院停業，生活變得空白，無事可去的他只能繼續回到老戲院繼續清理電影放映的器材及膠片。第2名的《降河洄游》由朱平執導，是本次獲獎作品中唯一劇情片，吳朋奉、太保主演，吳朋奉飾演被捲入一場鰻苗糾葛的漁人，朱平曾表示當時吳朋奉給予劇本很多意見，可惜對方還未能看見成品就驟逝，他表示自己拍片是興趣，工作其實是基層水電技工，感嘆：「希望所有在底層基層的工人都能再更幸運一點。」

第3名是林煥文執導的《河床下的那群人》，描寫一群基層工人在骯臟的水道裡面完成不可能的任務，施工的過程中無論刮風下雨，還是烈陽高照，他們始終把這項工程當作是自己的使命。3部影片各同樣分別獲得10萬、7萬及3萬得獎獎金。