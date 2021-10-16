蔡政府最新民調出爐！媒體《遠見雜誌》14日公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及行政院各部會首長知名度及滿意度調查。其中，民調詢問「內閣改組，首長最應該撤換誰？」問題，結果顯示，有32.4%民眾認為最應該優先撤換行政院長蘇貞昌，比例高居各部會之冠。

行政院長蘇貞昌。（圖/本報資料照）

而對行政院各部會首長知名度部分，衛福部長陳時中因疫情因素，拿下67.3%為最高，遙遙領先其他首長，經濟部長王美花則拿下29.4%，農委會主委陳吉仲緊追其後獲得27.9%，內政部長徐國勇則得到16.1%，外交部長吳釗燮則拿到14.7%。

各部會首長滿意度調查部分，受疫苗施打率逐漸提升影響，陳時中滿意度達68.4%為各部會最高，但相較於5月疫情爆發前的80.6%，滿意度下降了12.2個百分點。排在其後的為外交部長吳釗燮，達66.1%，經濟部長王美花因發放五倍券政策利多，滿意度則為56.2%。

衛福部部長 陳時中。(圖/本報資料照)

不過，調查也同時詢問民眾，「內閣當中最應該撤換誰」，有32.4%的民眾認為應優先撤換蘇貞昌院長，為各部會之冠。陳時中則以18.9%位居第二，陳吉仲為17.2%，排在第三，經濟部長王美花14.9%，排第四，教育部長潘文忠9.4%排第五。內政部長徐國勇9.2%，排在第六。此外，都需要更換比例為23.3%、都不需要更換比例為12.6%。

此次調查係由遠見雜誌所進行，調查地區為台灣地區22縣市，調查時間為2021年9月30日至10月8日進行，總計訪問1075份有效問卷。以居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾為調查對象，調查方式及方法為電腦輔助電話訪問（CATI）等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，以95%信賴度估計，最大抽樣誤差為±2.99%。