【LIVE直播】張亞中現身台北101 推動「辛亥行動」招募支持者入黨｜2021.10.16

《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，他16日受訪時指出，相關會議過程有重大瑕疵，自己會尋求救濟，引發各界關注。對此，孫文學校校長張亞中表示，民進黨本身就像是幫派一樣，會對任何對其不利的事情下達誅殺令，而吳子嘉犯的最大禁忌，就是最近爆了不少民進黨的黑資料，這是民進黨不能容許的，且民進黨的利益結構也狠下心，所以吳子嘉就成為受害者。

張亞中受訪時表示，吳子嘉也是自己非常敬佩的時事評論員，很多事情情他講話都是有所本，而且他做民調，評論很多東西也是參考民調。若民進黨質疑吳子嘉在民調上做文章，這是不對的，因為其實還委託了專業民調公司負責，吳子嘉只是在《美麗島電子報》上發表而已。

張亞中指出，吳子嘉有三重身分，黨員、時事評論員，而他爆料者的身分，是最讓民進黨難以理解的，這段時間他有很多爆料讓民進黨受不了，加上他做的民調不利於桃園市長鄭文燦，依照吳子嘉的講法，是新潮流開始追殺他。但這在民進黨一點都不奇怪，民進黨本身就是幫派，任何對民進黨未來發展不利的，就毫不保留的下誅殺令，所以民進黨不是一個普通的政黨，是為了掠取政治利益，而可以無所不用其極。

張亞中直言，不能以正常民主政黨的角度去看待民進黨，要從幫派的角度，幫派在乎所謂的團結，也就是在利益分贓的時候，不容許任何人對幫派的紀律和組織有任何批評，有批評就家法處理，這是幫規規定的。

張亞中認為，民進黨對吳子嘉也是同樣的作法，吳子嘉犯的最大禁忌，是他作為爆料者，把民進黨的黑資料報導出來，這是民進黨不能容許的，所以吳子嘉當然會向法院去申訴，但民進黨的利益團體和結構，狠了心要這樣幹，所以吳子嘉就受害。