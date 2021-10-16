根據友台報導，蔡總統在高雄市立殯儀館慰問城中城大火罹難者家屬時，影片並未呈現聲音。（取自TVBS戰情室）

對於蔡英文總統16日上午前往高雄市立殯儀館慰問城中城火災罹難者家屬時，媒體發現被消音一事，資深媒體人黃暐瀚指出，總統在鞠躬的時候，現場有司儀，是有聲音的，但是總統一轉身慰問家屬時，聲音不見了，這消音的問題大可不必！

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火災事故，蔡英文總統16日上午前往高雄探視住院傷患，並至高雄市立殯儀館為罹難者上香及慰問家屬。不過蔡英文總統在慰問家屬時，媒體卻發現被消音。

對此，《TVBS戰情室》主持人謝曜州今（16）日提到，上次太魯閣號事件，蔡英文在慰問時，有家屬悲憤說「妳做總統知不知道我心裡很痛！我心裡很痛。妳每次都聽到，不改進，真的很痛！」

黃暐瀚指出，在馬總統時代，他是總統府記者聯誼會會長，總統府拍攝有「輪值台」，有參加總統府記者聯誼會的電視台會輪值進到總統府拍攝，拍完以後把帶子提供給所有新聞台。

黃暐瀚披露，據他了解，總統這次行程有醫院和殯儀館，也有排輪值台，但最後輪值的電視台並沒有進去殯儀館，只有總統府攝影官在現場。

黃暐瀚強調，總統在鞠躬的時候，現場有司儀，是有聲音的，但是總統一轉身慰問家屬時，聲音不見了，這消音的問題大可不必！