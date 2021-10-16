隨著時序接近年底，不少想脫單的善男信女會到廟裡參拜月老，以祈求姻緣。一位女網友趁著中秋節連假，特地到中部知名的樂成宮拜月老，她還發揮創意，親自煮了芋圓當作供品祭祀。沒想到芋圓真的很靈驗，一個月後真的成功脫單！但女網友無奈表示，脫單的人並不是她。

中秋節是月老的生日，因此許多人會把握這天到廟裡向月老祈求姻緣。一位女網友在Dcard發文分享，她在連假期前到參拜口碑很好的台中樂成宮月老，希望月老能夠賜予至今仍母胎單身的她一段好姻緣。

為了展現自己的用心，原PO秉持著「自己的供品自己做！自己的緣份自己創造！」的信念，親自做了芋圓，就是為了讓月老感受到100％的誠意。至於為什麼要拜芋圓，她則解釋，「因為遇緣啊！」

為了讓月老感受到100％的誠意，女網友親自做了芋圓。(摘自Dcard)

原PO指出，那天她在月老殿準備供品時，身旁一位萌妹子看見桌上的芋圓，透露出一臉不解的表情，但聽完原PO解釋完來龍去脈，甚至連怎麼煮、要買哪個牌子都清楚交代後，萌妹子眼睛頓時發亮，馬上跟著照做，煮了芋圓回去祭拜月老，兩人更因此成為好朋友。那時原PO心想，月老看到她虔誠又互助的精神，「應該會派給我一個很棒的正緣吧。」

一個月後，她卻收到了萌妹子的訊息，宣布成功脫單。對此，原PO一度感到相當沮喪，但在想通以後，她說，「往好處想我們都送了芋圓，找到男朋友只是時間早晚的問題。」同時也希望能把月老跟芋圓的力量分享大家，大家在2021年的尾巴都可以脫魯！

貼文一出，網友笑瘋表示，「原來你才是月老」、「靈驗到我笑出來，拜託告訴我是哪家芋圓我馬上買一百盒」、「你好可愛哦」、「看了這篇文章我覺得我會脫單！」不少人也不忘鼓勵原PO，「緣分還沒到啦，就快了就快了」、「快了快了，在路上了」、「遇緣沒錯啊，遇到妹子結交朋友也是緣」、「至少妳認識了一個新朋友？」