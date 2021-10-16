上班前去早餐店買份餐點，外加一杯大冰奶是許多人的日常，但不少人喝了大冰奶後，都忍不住跑去上大號，被笑稱是「最強瀉藥」，只要便祕喝大冰奶就好。對此營養師也揭開都市傳說秘密，直指恐是兩個原因造成的。

大冰奶的威力許多民眾都體驗過，就連藝人也不例外。對此營養師宋明樺在《醫師好辣》上解密。她表示，不少人喝完早餐店奶茶後會拉肚子，可能是兩個原因造成，一個是冰塊恐怕不是很乾淨，受到大腸桿菌汙染，放入含糖飲料後滋生速度加快，導致腹瀉情形發生。

宋明樺說，另一個可能原因，則是對於奶精的「成分」過敏，她指出，奶精是由植物油、酪蛋白與香料組成，不少人其實對於當中的「油」會產生反應，因此腹瀉，至於喝鮮奶茶才會拉肚子的，則是單純的乳糖不耐症。

宋明樺也分享自己看診經驗，曾有位男性聽聞喝早餐店大冰奶容易腹瀉，竟異想天開拿來當作減肥方式，還成功在7天內瘦了一公斤，但隨即就覺得身體不太對而停止。宋明樺說，用這種方式減肥所減掉的，其實只是宿便跟脫水，並不會讓脂肪減少，想要減肥還是必須多多運動才行。