「大方體驗自然」臉書粉專裡頭貼出數張小朋友跳水、攀岩的照片，卻完全沒見到任何護具，讓不少網友感到心驚坦跳。（摘自臉書）

新北市雙溪區虎豹潭下午發生山洪意外，共有33名參與「大自然體驗營」的師生受困，目前仍有6人失蹤，該單位所創的「大方體驗自然」臉書粉絲專頁也湧入大批網友關注，攀岩、跳水沒戴護具的行為也被罵爆，官方疑因心虛急刪好幾篇文，未料粉專更在稍早關閉。

這起意外來得突然，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲也急赴現場坐鎮，擬定救災策略。新北市長侯友宜也提到，體驗公司是「天大地方自然公司」，家長是透過網路、臉書報名，每學期報名一次，每學期7次課程，整學期收1600元。

噩耗傳出後，「大方體驗自然」臉書粉專也被大批網友起底，由於貼文幾乎都是攀岩、跳水等主題，但卻完全沒有護具，令人心驚膽跳，不少網友也質疑「體驗自然很好，卻沒有風險管理」、「根本害死小孩」，隨後臉書小編也緊急將貼文刪除，疑似想「避嫌」，剛剛甚至還將粉專關閉，現已找不到相關內容。

台北市議員耿葳表示，根據北市教育局所掌握的資訊，民眾是透過「大方自然體驗」粉專報名今日活動。根據粉專簡介，查到與一間已歇業之「涂大芳體驗自然文化公司」有關，至於侯提到的天大地方公司，目前尚無法確定是否與已歇業之涂大芳公司有關，已請相關單位釐清。