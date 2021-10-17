媒體人吳子嘉被民進黨開除黨籍。民進黨台北市黨部列出7大罪狀，本月5日經中評會通過開除吳子嘉黨籍，中評會一致認定其違紀事實明確，通過除名，無涉派系或個人；吳子嘉將提出程序申訴。被問到民進黨會不會補個程序照樣開除吳子嘉？前民進黨立委郭正亮表示，「那就看民進黨的考慮」。

郭正亮16日在政論節目《TVBS戰情室》表示，美麗島電子報董事長吳子嘉跟他說要提出程序申訴，主持人問，民進黨會不會補個程序照樣開除吳子嘉？郭正亮回說，「那就看民進黨的考慮」。

吳子嘉被民進黨開除黨籍，主持人訝異吳子嘉的黨籍居然還在，認為怎麼會糾葛這麼久，而且吳子嘉看來不像民進黨的人，更開玩笑說，國民黨和民進黨不一樣，國民黨罵主席還可以拿到手機；此時徐巧芯急著揮手說：「我沒有罵主席」。

吳子嘉今天則針對他被開鍘表示，黨內有救濟程序，第一就是行政救濟，黨內申訴不成，就會尋求司法救濟，會按照計畫逐項推動；並說他當初是為挑戰強權才加入民進黨，沒想到今天強權變民進黨，我們要持續挑戰強權。