美國太空總署（NASA）今（16）日發射了最新探測器「露西號」（Lucy）。露西號以史前人類先祖的古化石來命名，探索小行星的數量是前所未有最多的。它將展開為期12年的太空探索任務，期待能解開太陽系成形之謎。

據了解，載運露西號的擎天神五號載運火箭（Atlas V rocket），在當地時間16日清晨5:34，在佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）成功發射升空。

乘載載運露西號的擎天神五號載運火箭。（圖／美聯社）

NASA露西號探測木星特洛伊小行星的任務啟動

露西號的任務將會率先探測木星的特洛伊小行星群。它是第一個飛往如此遙遠位置探索的太陽能太空飛行器，它將會觀測8顆小行星，數量比之前的其他探測器所觀測的小行星都來的多。

為了獲得重力助推，露西號會近距離飛掠地球三次。也將成為第一個自外太陽系飛返地球附近的太空探測器。

NASA科學任務副局長Thomas Zurbuchen在電話訪問中告知《法新社》：「每一顆小行星、每一個原始樣本，都太陽系故事的一部分，關於我們的故事。」

預計露西號將在2025年飛抵介於火星與木星的主行星帶，並與小行星「52246唐納喬韓森」（52246 Donaldjohanson）第一次相遇。唐納喬韓森就是發現露西化石的考古學家之一。

露西號以發現「露西」古人類化石的學者為名，是因為她的發現闡明了人類進化的歷史。科學家們也盼望露西號的探測發現能夠說明太陽系的演變。

而預估在2027年至2033年間，露西會與木星的7個特洛伊（Trojan）小行星相遇，其中5個位於引領木星的行星群，2個則是尾隨木星的行星群。其中最大的行星直徑約有95公里。

露西號將以距離行星表面不足400公里的高度，飛越目標來進行星體觀測，並透過內建的儀器、大型天線，探測8個小星星的地質結構，包含成分、密度、質量、體積等等。

一般認為，數量遠遠超過7000顆的木星特洛伊小行星，是木星、土星、海王星、天王星等太陽系的各大行星在形成過程中所遺留的原料；科學家們相信，這些小行星藏著原行星盤組成以及當時物理條件的重要線索。包含地球在內的太陽系內所有行星，都是從原行星盤所形成。

藉由露西號上所配備的露西號發射輻射儀（Lucy Thermal Emission Spectrometer），將可透過遠紅外線輻射來標示小行星的表面溫度。而透過一天內不同時段所測量到的數據，研究團隊將可藉此推斷小行星的物理特性，其中包含當中有多少沙、土、岩石等組成成分。

露西號預計在2033年完成探測任務，之後預計會在特洛伊小行星與地球軌道間數十萬年。露西號任務據悉耗資9億8100萬美金（約新台幣274億3200萬）。