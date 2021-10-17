高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日發生大火，造成46人死亡、41人輕重傷，是近年死傷最慘重的火警意外。高雄市長陳其邁強調，自己不會迴避責任，現階段先做好災民的安置，後續老舊危樓的制度改革，也會善盡責任。前民進黨立委郭正亮表示，這個案子真的要懲處相關局處長，一定會比曾發生衛爾康大火的台中要多。

郭正亮16日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這個案子會介於1995年衛爾康大火、2011年台中阿拉酒店案子中間。衛爾康大火，死了64個人，當時的台中市長林柏榕停職半年，而後中央很多消防法規就是這樣修出來的。阿拉酒店是在2011年發生大火，死了9個人，結果是兩個局長下台。這個案子大部分是執行的問題，不是法源的問題。

郭正亮接著表示，行政院長蘇貞昌說，這個案子有究責的問題，若要究責，並不會動到陳其邁，當時衛爾康大火，台中市長胡志強就沒有被彈劾；但這個案子要懲處的相關局處長，一定會比台中要多。

郭正亮舉2011年阿拉酒店為例指出，監察院表決，胡志強彈劾沒過。行政究責報告，台中被懲處29人，經發局長和都發局長都下台，消防局長反而沒事。阿拉酒店曾在2008年曾經被斷水斷電，恢復營業卻沒把關好。