改編自文學家蒲松齡誌怪小說《聊齋志異》的《倩女幽魂》，至今仍是影視圈翻拍的熱門作品，多年來各家影視公司推出無數美麗妖異的「聶小倩們」，但得到眾人公認最完美的版本，仍屬1987年的王祖賢，但在《倩女幽魂》導演徐克心裡，王祖賢壓根不是他想要的第一人選。

1987年上映的電影《倩女幽魂》，由王祖賢飾演聶小倩，張國榮飾演癡情俏書生甯采臣，上演淒美的人鬼情緣，示範何謂完美的「劇本、角色相輔相成」，被讚選角精準優異，而本片票房、口碑俱佳，也讓張國榮、王祖賢一口氣紅到日韓，成為亞洲男神、女神。

徐克心中「聶小倩」的第一首選，是日本女神中森明菜，傳電影中的美女圖，是拿她當範本畫的。(華納音樂出品之《少女A》唱片封面)

王祖賢出演聶小倩，讓她贏得各種美稱，不僅是「華人圈最美女鬼」，當年更有「東南亞第一古裝美女」封號，她的演藝事業也因攀頂，但事實上，她根本不是導演徐克心目中的首選，甚至連第二都排不上，2002年王祖賢拍完《遊園驚夢》，受訪時聊到《倩女幽魂》，自曝當年是她主動出擊，才讓徐克接受她演小倩，多年後徐克才在訪談中鬆口，提到當年翻拍《倩女幽魂》，是因前有60年代樂蒂版聶小倩的好成績，他覺得該更細緻設定新版聶小倩的形象，要求這角色要「柔情似水又多愁善感」，同時還得妖魅性感，當時選角放大到全亞洲，他心中最佳人選，其實是，「山口百惠」接班人、能唱能演還自帶靈氣的大明星中森明菜。

相傳《倩女幽魂》電影中那幅美女洗頭圖，是拿中森明菜做範本繪製，但徐克的邀約失敗，估計在於語言跟文化隔閡，中森明菜最終沒點頭，之後徐克轉而考慮中港台女星，甄選者眾多，他覺得《開心少女組》成員、張學友愛妻羅美薇也挺適合，但當紅的羅美薇行程太忙，最終因檔期與小倩失之交臂。

徐克夫婦嫌王祖賢太高太陽光，不符合女鬼聶小倩的設定，最終卻被她的定裝照驚豔。(中時資料照片)

《倩女幽魂》徐克首選卻不是王祖賢。（圖/中時資料照）

這之後王祖賢才請託了徐克老婆施南生，希望徐導給她試戲機會，傳當時徐克夫妻都覺得王祖賢太高、太陽光，臉長得太現代美，又是廣告明星出身，覺得跟生活在黑暗中的聶小倩不太搭，但王祖賢堅持要試鏡，兩人此前有合作過《打工皇帝》，處得還不錯，徐克同意讓劇組給王祖賢上了妝髮造型，定裝照一出證明徐克看走眼，這才終於讓觀眾能看到後來的「最美聶小倩」。