北市萬華部分區塊，常年都有站壁私娼，近年台籍女子變少，取而代之的是越南、大陸、泰國等各國聯軍，但回溯到20年前，此地仍是台女天下，不少20、30歲的年輕小姐，入夜後花枝招展鶯鶯燕燕，暗藏在大樓一隅，與路過男子眉來眼去，講好價錢便去開房，這些私娼背後都有說不盡的辛酸和故事，「五星上將」殺妻案最讓人怵目驚心。

2006年4月25日，55歲的高德勝算準妻子打烊的時間，推著載有3歲女兒的嬰兒車，衝到內江街工作室，質問妻子前天的收入，而工作一整晚、疲憊不堪的宋女，看到女兒彷彿得到了慰藉，滿心歡喜將女兒抱起，對不斷要錢的丈夫愛理不理。

萬華長年來許多流鶯在此維生，背後有著辛酸與故事。（示意圖／中時資料照）

近年新南向觀光優惠，引來各國流鶯站壁賣淫亂象。（本報資料照）

但禁不住對方惡聲惡氣追問，宋女最後脾氣也爆開，兩人發生激烈口角，抓狂的高，這時竟從背包抽出1把25公分的水果刀，完全不管妻子手中還抱著小孩，朝她胸前猛刺4刀，其中1刀更直接朝向心臟，凶狠的高刺中後，甚至還轉了半圈。

鮮血迅速染紅宋的睡袍，懷中的嬰兒也被嚇哭，重傷的宋女叫了兩聲救命，接著就倒臥在血泊中，高先是翻看妻子皮包，取走裡面僅有的1000元，接著抱起女兒，推著嬰兒車火速逃走，附近民眾聽見叫喊，發現全身是血的宋，嚇得慌忙報警、送醫，但宋女因傷勢過重，凌晨2時左右宣告不治。

萬華警方擔心小女嬰也有危險，獲報後火速趕往高長年租賃的長沙街某賓館套房，破門就發現高正在清洗血衣，另在嬰兒車底找到凶刀。

高德勝應訊時，竟辯稱他喝了很多酒，不記得發生過什麼事，警方為此查訪高24日晚的活動，發現窮困拮据的他，確曾湊錢買了1罐啤酒，但根本不可能酒醉，依殺人罪將他法辦，高也遭院方裁定覊押。

其實高德勝已非第一次殺人，1984年，他在中和苦勸高姓女友不要分手，盛怒持刀刺死女友，後因特赦死裡逃生，只關10年便出獄，輾轉來到萬華混跡，靠老婆出賣皮肉過活，又因要不到錢二度殺人，是十足十的恐怖情人。

此後高不斷上訴，原本一審、二審和更一審，3度都判他死判，但2008年更二審時，法官卻考量他是氣憤殺人，加上外面還有5歲幼女，所以改判無期，高竟還說自己很委屈，應該判無罪，又見司法大轉彎，無法符合社會期待，也令聞者徒呼負負。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。