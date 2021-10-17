Beyond Meat、麥當勞等國際巨頭都加入兆元植物肉市場，台灣本土雞肉龍頭大成投資10億元研發植物肉，背後的盤算是什麼？

肉品龍頭大成，竟當起植物肉菜鳥！

「植物肉是一個趨勢，全世界都在做，就算現在全球素食人口只有5％，我們也不能放過。」大成集團副總裁韓家寅與集團旗下負責植物肉的新食成總經理詹金和，接受《今周刊》專訪時異口同聲說。

今年9月，台灣雞肉龍頭大成集團推出植物肉產品Neo foods。首批限量5百份的「舒植雞塊」，全家超商上架後一周內就完售，也吸引北美、日本餐飲上門合作。

它瞄準的，正是4500億美元（約12.48兆台幣）的全球植物肉商機。也是要突破多年來台灣各式肉品加工難外銷的困境。

突破台灣肉品出海困境

一年半趕上Beyond Meat

「大成有這麼好的食物，冷凍年菜更是年年得獎，知名連鎖餐飲的牛肉麵都是我們做的，每月生產20萬包，但因為檢疫規範很難出海，如果換成植物肉，就能將台灣的料理推廣到世界各地。」韓家寅不諱言，台灣過去受限於口蹄疫、禽流感等疫情影響，無法全力拓展海外市場，目前產品僅出口香港、新加坡，外銷比率不到5％。

其實早在2015年，大成董事長韓家宇就曾拋出研發植物肉想法，希望減少溫室氣體排放，並為未來可能發生的糧食危機做準備。但礙於時機跟技術不成熟，並未落實。「一直到Beyond Meat在美國上市掛牌，才激發董事長的決心。」韓家寅說。

韓家宇一聲令下，大成20年投入10億元新台幣，成立新創植物肉的團隊新食成公司。找來旗下負責製作中西式冷凍調理食品和中一排骨的欣光食品總經理詹金和領軍，並延攬有植物肉背景的專家學者、台大等食品科學相關系所畢業生組成規模10多人的團隊，共同打造「2代植物肉」（以下簡稱2代肉）。

但，大成雖然是雞肉龍頭，卻是素食界的菜鳥，作為後進者，是如何在短短1年半的時間做出台灣沒人做過的2代肉？

「董事長問我什麼時候可以研發出來，我真的沒有信心，畢竟Beyond Meat也是花了10年才做到。」詹金和回憶，台灣植物肉技術多半仍停留在以大豆蛋白為主成份，易有豆腥味，需要靠大量調味料調和。韓家宇為了讓無吃素習慣者也能接受大成植物肉產品，一開始就要求團隊越級打怪，開發出與美國Beyond Meat品質相當、口感像真肉的2代肉。

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