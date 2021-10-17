不只台積電、聯發科大舉招募外，鴻海董事長劉揚偉甚至向政府喊話：「要更多半導體人才。」

如今，在台灣4大校規畫下，進入成立階段的半導體學院，將如何助攻產業克服人才危機？

「積星太空站求才！」斗大標語搭配造型吸睛的火箭車，這是今年台積電的徵才新策畫，除了在「台清交成」4所頂尖大學招募外，還以行動徵才車走遍5所中字輩大學（中山、中正、中央、中興、中原）與3所科大等多所學校。有別於公司發展的低調耕耘，台積電在招募人才的行動上，比往年加倍高調。

這背後，是台積電史上最大的招募計畫，預計今年要招募8千人。然而，要搶人的不只有台積電，晶片設計龍頭聯發科同樣也在今年擴大招募兩千人，更祭出「限時報到獎金」的誘因加大搶人力道。而這些半導體龍頭業者的目標，幾乎都鎖定在高階工程師人才上。

「工程師的需求量，遠遠大於作業員。」觀察半導體業人才需求的現況，104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明分析，以產業分工的特性來看，半導體中上游的設計與製造對高階人才的需求更高，「今年IC設計搶人才，比往年更加激烈。」

人力銀行揭供需真相

產官學籌組學院 從教育扎根

根據104人力銀行的《半導體人才白皮書》，今年第2季平均每月人才缺口達到2.77萬人，這是5年來規模最大的人才缺口，其中又以工程師的搶手程度最為火熱。104人力銀行資料也顯示，今年第3季的工程師季平均缺額已達1萬7千多人，比去年同期成長了46.4％之多。

晉麗明透露，104人力銀行過往多用來徵求「百萬年薪以上」的中高階主管「獵才服務」，去年來逐漸被使用在招募一般工程師上。他指出，過去科技業招募多以校園為主，如今大量使用獵才服務，足見「人才缺到緊張的程度。」

「這1年來，確實找人是滿挑戰的。」談起招募難題，晶片廠神盾副董事長喻銘鐸很有感觸。在半導體產業需求大好的同時，科技業卻陷入人才供不應求的狀況，「今年有很多應徵者，手邊都有5到6家公司同時在找。人才供給變少是長期現象，但去年以來更趨明顯。」

為了搶人，半導體公司各顯神通。早在今年5月，群聯電子董事長潘健成就親上直播喊話徵才，據了解，他在第1季還親自跑了10多所學校求才。群聯電子市場暨專案企畫室經理呂國鼎表示，隨著中南部的半導體聚落逐漸發展成形，「南部學生北上就業的意願漸低，於是我們也規畫到南部設立研發中心，讓成功大學、中山大學等學生可在地上班。」幾番努力後，終於補足今年所需人力。

但不論如何搶人，整體人才的供給仍是不夠，這也讓產官學界開始把重心放在教育上。今年5月，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》在立法院3讀通過，「培育高階科學技術人才」的這句立法宗旨，顯然對接當前半導體業者面臨的工程師人才荒，而「台清交成」4所國立大學相關學院，經過多時準備，目前也已經完成政府審查，正式進入招生階段。

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