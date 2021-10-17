美國10年期公債殖利率彈升，金融市場震盪劇烈，國際油價也呈漲勢，國內95無鉛汽油下周更恐衝上30.7元，達到近3年新高，在在顯示通膨來了，「錢可能變薄」。而為免退休養老金受通膨衝擊，原本就有在進行退休理財者，最好適時審視現有規劃、適時調整。法人則建議，現階段不妨納入信用評等較高的投資等級公司債基金，因其具有波動度較低，以及長期投資正報酬機率高等優勢，可視為協助投資人準備退休金的好幫手。

專家表示，自2009年金融海嘯以來，全球金融市場走了逾10年的多頭行情，近期美國聯準會(Fed)正準備開始縮減購債計劃，殖利率彈升也讓市場恐慌情緒再起，未來所有資產齊漲的情況恐不復見，加上可能面臨通膨風暴，退休理財備受挑戰，這時應重新審視現有投資方式或工具，並再多看多了解其它商品優劣，不要「隨它去」。

為對抗通膨，政府一般會採取升息來因應，瀚亞投資指出，一旦升息進程開始啟動，國際資金環境將會不再像過去寬鬆，金融市場勢必面臨更高的不確定性與波動，建議這時可找找債券相關、較高信用評等的商品，例如優質公司債基金這類商品，來扮演資產配置中穩定波動的角色。

債券類商品，有人可能覺得陌生，但畢竟攸關我們的養老生活，現在多做些功課、花點時間了解，理應值得。債券有固定收益，跟股票一樣是一種投資工具，債券分為政府發行的公債，以及個別公司發行的公司債，一般來說，公債的風險低於公司債，而公司債又依風險評等，分為投資級債券與垃圾債券(即高收益債)，其中，投資等級公司債的信用評等，大多是以信評機構給予一定評等的公司，並以美國企業為主，相對風險較低。

當面對大環境的不確定性因素時，投資等級債抗震效果較佳，從資產波動度來看，根據知名基金研究機構理柏Lipper統計各類型資產近5年年化「波動度」，投資等級債僅有5.93%，不僅明顯低於高收益債券的8.09%，以及新興市場債券的8.47%；若與S&P500指數近5年波動度14.96%相比，相對於股市的波動差距更大。

若看長期表現，投資等級債的投資「勝率」又如何？根據彭博（Bloomberg）資料統計，美元計價的投資級債指數在2000年到2020年期間，報酬率多為正報酬，平均為6.2%，最高單年度報酬率可達19.8%，近20年僅4次單年度績效為負報酬。總之，各種投資產品都可多學習了解，才更有機會選出穩當又能獲利的工具。

※基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。