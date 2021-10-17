信義房屋光華一心店專案經理喻之瑤5年多前入行時，有感於自己不擅言詞，甚至連身邊親友也不太看好，因此，她希望「勤能補拙」，例如每天騎車上下班時，自言自語練習洽談技巧，或是親自幫客戶整理搬家等。幾年下來累積成果，今年上半年數度獲得服務品質獎項。

進入信義房屋前，由於喻之瑤過去沒有接觸房地產的經驗，等於從一張白紙開始學起。提到初入行時最大挫折，喻之瑤說，自己緊張時一講話就會口吃，也不太會抓重點和客戶溝通，身邊許多親友都不看好她能勝任房仲工作，不過，她的個性本來就不輕易妥協，始終不放棄。

喻之瑤說，當時她住在北高雄楠梓家中，每天騎機車40分鐘往返南高雄的前鎮上班，她就一邊騎車，一邊自言自語模擬洽談的情境、如何應對客戶等，工作時間也秉持勤能補拙的態度，只要是學長姐可以帶著她的行程，一律都跟緊緊，希望獲得更多觀摩機會，甚至是地點比較遠的帶看，或是其他學長姐沒辦法分身兼顧的帶看，她也全都自告奮勇；一陣子之後，有感於自己口才的確比較不好，較不擅於銷售，因此更加積極開發案件，工作狀況也漸入佳境。

特別的是，信義房屋有6個月的底薪保障期，喻之瑤笑說，許多人半年無法達標轉正，就會選擇放棄，但她卻是在店長及學長姐幫助下，展延到第10個月，最後才順利轉正。

除了不斷練習，喻之瑤用心對待客戶是一大關鍵。她曾服務一對退休老師的夫妻，由於子女都在國外，賣房子、整理搬家全都沒人幫忙，最後房子順利售出，但80多坪的房子根本來不及收拾，得知狀況後，深怕屋主趕不及交屋恐有違約疑慮，她商請同事一起幫忙，最後順利搬完，「屋主覺得很不可思議，房仲都把房子賣掉了，竟然還願意幫忙搬家？」

喻之瑤同時積極投入社區服務，如協助召開區權會、中秋晚會、中元普渡、兒童繪畫比賽等，她因此還於今年上半年獲得季服務品質獎，以及兩次最佳服務人員獎，目標希望今年能拿下全年度服務品質獎。