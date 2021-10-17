高雄市鹽埕區「城中城」的一場無情大火，奪走46條人命，搶救過程中，新聞快報中不斷更新「OHCA」人數，像是死神譜出人間悲歌序曲，傷者已沒有生命徵象被送往醫院急診，活下去機率堪稱渺茫，前外傷醫學會理事長簡立建說，OHCA重點在於送醫前，現場目擊者或緊急救護員能在第一時間給予處置，幾乎決定了OHCA病人存活的機率，而城中城大火也在在浮現社會上複雜難解的問題，並呼籲政府希望能重視社會弱勢族群的居住安全。

●OHCA救活關鍵 在於目擊民眾、緊急救護員

「OHCA」指的是Out-of-hospital cardiac arrest，唸法近似「歐卡」，指患者在到院前心肺功能停止，但不代表宣判死亡。

「其實OHCA很廣泛。」簡立建說，假若病人在到院前已經在租屋處上吊自盡一個禮拜了，幾乎是確定死亡，也可以稱為OHCA。

假如一位機車騎士在等紅燈的時候突然倒地，被現場目擊者儘速協助送到醫院時，雖沒有生命徵象，卻還有可能被救活，這也是OHCA。因此在國外，更將定義細分為Witness cardiac arrest（有人目擊的心跳停止），則能更清楚判斷患者存活的機率。

簡立建表示，假設公車站有路人突然倒下，判定為心肌梗塞造成的心臟停止，在過程中實施傻瓜電擊器（AED自動體外心臟除顫器）、給予強心劑，或是救護車來之前給予心肺復甦術（CPR）。

假設旁人袖手旁觀，等到送醫才開始急救，當然是為時已晚，因此在美國極力推行每位民眾都要學會CPR，很多公共場所都必須要配有傻瓜電擊器，救護車上也配有強心劑，可以即時注射。簡立建強調「推動路人CPR，民眾學會相關急救技能」，才是救活OHCA患者的重點。

急救相關技能不只是要學會CPR，簡立建提出一個真實案例，新竹曾發生比特犬咬傷人的大腿動脈，當時造成大失血死亡，如果群眾第一時間能施以急救，先用繩子或布條將比特犬的勃子勒住，昏厥後牙口自然會鬆開，接著再替傷患以壓迫止血法進行止血，才能夠有機會救活患者。簡立建補充，必要提供民眾外傷急救訓練，讓悲歌不再上演。