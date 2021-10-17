台灣，這個小島的人口不到全球0.3％，陸地面積僅占萬分之2.4，在世界地圖上，僅是一個小點。但，這顆小螺絲釘，發揮了關鍵的力量，成為全球233個國家與地區，都少不了的產業供應鏈伙伴。

《遠見雜誌》採訪團隊歷時半年，調查全國368個鄉鎮市區，發現小小台灣，竟有21個足以轉動地球的產業，大大小小的工廠遍及85個鄉鎮市區，出口所帶來的活水，讓每個小鎮宛如黃金般閃閃發光。

回顧1970～1980年代，台灣創業蔚為風潮，許多人標會、借錢開工廠當老闆，不然就是跑單幫、做貿易生意。

一卡皮箱闖天下，中小企業挖出經濟藍海

義成工廠董事長林健國，既是創業年代的見證者，也是參與者。他的父親在彰化鹿港家中，先是做拆衣服縫線的小錐子，再轉做螺絲起子。從小生活在「客廳即工廠」的環境，每天下課後、寒暑假都要幫忙做事。一年365天，僅春節可以放假休息。

當時，家長甚至還要送米、送魚給老闆，拜託他們讓孩子去工廠上班，「有錢賺，大家都很高興，沒人覺得辛苦，」1978年，年僅23歲的林健國就接班了。現在，義成已是「螺絲起子」大王，年產4200萬支，為美國第一大供應商。

邱培全也是「台灣經濟奇蹟」的見證者之一。他抓住外銷暢旺的時機，20多歲就開起一人貿易公司。1983年，為接美國訂單，幾乎天天睡在辦公室沙發，等客人的傳真與電報，溝通完後，剛好是台灣上班時間，又趕忙著去工廠訂貨。「大家都是拎著一卡皮箱闖蕩世界，一張一張訂單接，一路辛苦走過來的，」現在，他已經是亨新電子（PCB）的老闆。

台灣人的勤勉打拚，造就出許多中小企業。例如，彰化縣社頭鄉的大街小巷，就隱身數百家大大小小的工廠，年銷2000萬雙襪子，為台灣掙來「襪子王國」的封號。

「如果社頭鄉倒了一根電線桿，被壓到的一定是董事長！」這是台塑集團總裁王文淵早年對當地織襪業蓬勃發展、老闆眾多的一個比喻。

從縫紉機、聖誕燈王國，再到襪子、雨傘、玩具、成衣、帽子、製鞋王國，台灣很快成為世界的「製造業王國」，並且迎來「高光」時刻。

豈知，這些「王國」封號的背後，卻是陣陣嘲諷。

從1980年代起，好萊塢電影提到台灣，盡是冷言冷語。1987年上映的《致命的吸引力》，當男主角在雨中狼狽地想打開傘時，傘卻開花了，女主角跑過去笑問：「這是台灣製造的嗎？」他無奈回應，「這種東西還不好找呢！」隨即丟棄垃圾桶。

1995年，紅極一時的《玩具總動員》，巴斯光年掀開手腕的蓋子，發現自己是「Made in Taiwan」時，表情耐人尋味；1998年的電影《世界末日》中，太空梭將返回地球時，突然無法啟動，太空人急著搶修並怒喊：美國零件，俄國零件，全都是台灣製造！

當時，台灣廉價代工品銷往全球，品質卻遭受質疑，只要東西壞了，消費者多半認為與「MIT」脫不了干係，甚至還成為電影的笑梗。

但，隨著工資上揚、人力短缺，雨傘、製鞋等傳產紛紛遷移海外，過去擁有的封號，也一個一個消失了。各界開始擔憂台灣將走向「產業空洞化」。

業者面臨生存危機，開始將低價量產訂單轉往海外，台灣總部則往「高值化」發展。「大陸快速崛起，成為世界工廠，中小企業想要活命，就得想辦法轉型，」今年87歲的路竹新益董事長蔡登標坦言，「升級是被逼出來的。」

台灣基地＋海外台廠MIT升級MBT

隨著台商全球布局，工研院產科國際所所長蘇孟宗說，「台灣從Made in Taiwan變成Made by Taiwan（台廠），」台灣基地＋海外台商工廠，品質不斷提升，讓世界重新定義台灣的產業地位。

1986年7月，《遠見》創刊號就是以「從世界舞台看中華民國」為主題，觀察過去30多年來，中華民國埋頭快速發展，卻少有機會遠眺國際舞台，期許能為台灣邁入21世紀開路。

35年後的今天，台灣的產業不僅沒有「空洞化」，還擺脫了「劣質品」的惡名，出口值不降反升，製造業脫胎換骨，升級成為全球「中高階產品」供應鏈的重要伙伴。

西部「矽谷帶」成形，台灣躍升全球半導體二哥

以第一大晶圓製造廠台積電（簡稱台積）為例，1987年成立，比英特爾（Intel）還晚了19年。經濟部工業局局長呂正華回想30幾年前，「當年的英特爾多麼高不可攀，全球都要仰賴它的晶片，誰會想到，現在台積會成為全球No.1，英特爾還要請台積生產先進製程晶片。」

從竹科、中科，再到南科，台灣孕育出世界第二大的半導體業，2020年產值達新台幣3兆2219億，占GDP16.3％。台大電機資訊學院院長張耀文驕傲地說，每次出席國際會議或參訪，只要一聽到他是來自台灣的學者，對方都會說，「我知道台灣的高科技非常先進，TSMC（台積電）的影響力特別大。」

台積最早落腳的新竹縣市，頓時成為耀眼的科技重鎮，根據財政部最新綜所稅申報資料顯示，全國前五名最有錢的里都被新竹縣市囊括，新竹市東區關新里連續兩年蟬聯第一，其餘都在新竹縣。

尤其，當台積決定在南科興建五奈米、三奈米廠時，隨即改變所在地「善化」的命運，工作機會遽增，人潮、錢潮湧入，小鎮活絡起來了。

土生土長的善化人楊欣崇從未離開過家鄉，現為住商不動產善化南科加盟店協理的他，指著距離台積廠區最近的光復路說，這裡原本荒煙蔓草，傍晚7點後，巷弄昏暗沉寂。2013年，麥當勞設點後，肯德基、全聯、佐丹奴等店，一家挨著一家開張。原本視野遼闊的道路兩旁，三樓半透天厝蓋得密密麻麻，已無閒置空地。

善化的鬧區，也在台積效益下，逐漸延伸到火車站附近，短短數百公尺，就有五家金融機構，車站附近正在興建26層的大廈，「這裡是庄腳耶，怎麼可能有這麼貴的房子，一坪25到28萬，還是台南永康以北最高的大樓喔，」75歲阿公瞇眼望向天空說，「園區有住屋需求，又開始預售第二期30層大樓，喊到30萬了，想都不敢想啦。」

科技大廠築起的電子業護國群山，一路從北綿延至南：新北市的鴻海；桃園的廣達、欣興、研華；新竹的台積電、聯發科、聯電，再到台中的大立光、高雄的日月光、國巨，都是世界數一數二的企業。

台灣「電腦王國」稱號不脛而走，電子業晉升為第一大出口產業，2020年總出口額3452.8億美元，電子業就占56.9％。當然，其中最知名的，莫過於半導體業。

其實，還有個電子業長期被疏忽了，那就是網路通訊業，2020年，台廠代工總產值2兆9461億元，居全球第二位，其中手機更勇奪冠軍，鴻海、和碩製造能力名列前茅。這兩年，受惠於蘋果供應鏈，以及疫情「在家工作、遠距教學」等需求，資策會預估，2021年將達到3兆5725億元。

35年來，世代更迭、產業質變，讓出生農家的呂正華感受深刻，「我父親打赤腳種田，要看天吃飯，我現在不用看天吃飯，家庭環境也改善了，台灣在這群創業家的打拚下，蛻變成國際產業鏈的重要伙伴。」

全國368個鄉鎮市區的天際線，也因此產生變化。

桃園PCB重鎮，養出「最隱形」的兆元產業

今年39歲的桃園人郭裕信，畢業於英國倫敦大學會計財務研究所，2007年返國，進入台北金融圈服務。2019年，被桃園市政府延攬出任經發局局長，他才驚覺「家鄉跟印象中不一樣了」。

郭裕信每逢週末都會回老家探望父母，每隔一段時間，就隱約察覺到城市面貌的轉變，這六年來尤為明顯。從台北一高接二高，經大園到出生地觀音，沿路一整片空闊土地，逐漸被大型的物流倉儲覆蓋，聚集了2000多家業者。大園不再只是機場所在地的「國家門戶」，還多出「航空城」「物流中心」兩個新身分。

桃園市經發局專門委員簡偉崙，一路見證桃園產業的蛻變。50年前，他的父親成家後，在龜山工業區旁租店面開雜貨店，「我在這裡出生長大，走路到工業區不用一分鐘，我跟三個姊姊，都是園區廠商養大的孩子，」他笑說，工廠的煙囪一根一根不見了，矮房子變成公寓大廈，園區上下班景況驚人，上萬名員工蜂擁進出，場面壯觀。

桃園不僅是第一大工業城，也是PCB（電路板）的日不落城。外界只知道iPhone不能沒有台積電的晶片，殊不知還得靠桃園的PCB產業，如果沒有臻鼎、欣興、華通，蘋果根本出不了貨。

2020年，PCB產業鏈總產值正式突破新台幣一兆（1.04兆），成為最新出爐、也是「最隱形」的兆元產業。

不只PCB，全球超過八成的高階雲端伺服器也來自台灣，只要一斷鏈，Google、臉書、亞馬遜、微軟等四家雲端大客戶鐵定停擺。其中，Google的雲端伺服器，超過五成來自廣達、三至四成由英業達供應；臉書逾五成也來自廣達、三至四成由緯穎（緯創子公司）製造；微軟供應商則涵蓋緯穎、鴻佰（鴻海子公司）、英業達、廣達。

伺服器廠主要聚集在桃園、新北一帶，桃園占比最高，廣達位於龜山區、英業達在桃園區，鴻佰落腳蘆竹、大園。業界開玩笑說，桃園不能出狀況，否則全球雲端服務將迎來大災難。

伺服器繼半導體，成為第二個強大的經濟後盾，為台灣摘下「伺服器王國」的美譽。

難以想像，光電子業就誕生了半導體、網路通訊、伺服器、影像顯示、PCB五個兆元產業。但不只如此，電子業的其他領域也表現突出，至今無人可撼動台灣在「筆電」的地位。2020年，台廠製造約1.6億台筆電（含自有品牌、代工），全球市占率75％

工研院產科國際所電子組組長紀昭吟指出，中國大陸曾想搶占筆電領導市場，但台廠的筆電已擁有特殊的位置，不管是經濟規模還是品質，都很難讓其他國家再有卡位空間，「毫無疑問，台灣的筆電完全沒有競爭對手。」

電子業對世界的影響力不言而喻。蘇孟宗說，15年前，有品牌商想跟大立光殺價，大立光委婉推說，「你們可以去找別人。」但最後，業者還是回頭了，「高階手機的鏡頭零組件，沒有大立光就是不行。」

黑手變金手，傳產業點亮中台灣奇蹟

台灣不僅有「電子業」這個光芒四射的太陽，還有很多閃閃發光的「傳統製造業」，足以照亮整個夜空。

外界刻板印象中的「黑手」產業，早已擺脫低價搶單的年代。

一座座看似不起眼的工廠，卻都身懷絕技，堪稱是「護國神山」之外的「護台企業」。許多低調的企業隱身各鄉鎮，甚至連當地人都不知道，隔壁鄰居就是名揚四海的隱形冠軍。

機械設備業更是臥虎藏龍，孕育出諸多「台灣之光」，也是唯一破兆的傳統產業。台灣機械公會理事長、鳳記董事長魏燦文說，台灣製鞋機械出口值為全球第三大、工具機排名第四，塑橡膠機進步到第六位，還有紡織、木工機械、電子設備、檢量測設備都表現優異。

2020年，塑橡膠機產值約300億，台南貢獻超過一半。位於永康的鳳記，為台灣第一大塑膠押出機器製造商，大陸廈門的美商Lifetime，共採購60部機器，製作中空塑膠桌椅等產品，以供全球好市多門市使用。「我如果不供應機器，好市多就沒有餐桌椅可用了，」魏燦文說，鳳記銷到美國的中空成型機逐年成長，產品的高CP值，讓當地業者毫無競爭力可言。

尤其是中彰投一帶，既是機械業（工具機）大本營，也是自行車、手工具重鎮。「大肚山叫做機械走廊，這裡也被稱為黑手窟，」皇盈董事長黃信德說，許多技術師傅默默為台灣打下高值化產業的江山。

例如手工具業，就有不可輕忽的價值，不僅出口值逐年成長，還為台灣搶下九個「大王」封號，包括鉗子王、鐵皮剪刀王、套筒王、鋸子王、起子王、扳手王、鎚子王、釘槍王、品牌王。

一支小起子能有多大學問，國際大廠竟然要看台灣臉色？

林健國這輩子最引以為傲的，就是「義成再也不用看客戶的臉色了。」以前，他要挨家挨戶推銷螺絲起子。現在，透過創新研發，讓全世界前20大、美國前10大手工具品牌，都離不開義成。

每當他將新產品擺放在桌上時，國外買主眼睛都為之一亮，馬上說「我要這個、那個……」，還拜託義成不要把產品賣給其他競爭者。林健國只好微調一下造型、顏色，讓大廠都感到「獨一無二」而埋單。

「我不擔心業績，明年訂單都排好了，商場就是比誰的手大隻，」他欣慰地說，螺絲起子年產量已擴增至4200萬支了。

不讓彰化的手工具產業聚落專美於前，台南的汽車零組件也名聞遐邇，不僅有汽車窗簾前三大供應商皇田；AM（售後補修）市場的車燈三雄「帝寶、堤維西、龍鋒」，還有全球No.1的AM塑膠件製造商「東陽」，在保險桿、水箱、護罩、引擎蓋、葉子板，都是第一。

毫不誇張的說，台廠勇奪汽車零組件AM市場的冠軍，所有外觀撞車零件全都被台廠包了。

就連小小的產業，都能登上世界舞台，80呎以上的私人豪華遊艇業，年營收雖僅60億，卻是全球第四大出口國，知名企業家都請台灣客製化豪華遊艇。

亞果遊艇集團副總經理胡竣甯說，80呎是國際「技術評比」最低門檻，很多人不知道這個「隱形冠軍」產業。台灣的造船業，起源於鄭成功時期，帶來一批福建水師，奠定造船的根基。數十年來，高雄擁有精湛的工藝技術，以及完整的協力廠商，幫客人打造出物超所值的豪華遊艇，被喻為業界的「賓士汽車」。

產業聚落拚出競爭力全球供應鏈最強伙伴

35年前，「MIT」成為好萊塢電影嘲諷的對象，現在，大大小小的產業聚落，點滴匯聚成台灣明天的競爭力。

從台積電的先進製程晶圓，到義成的一把小起子，這些不可被取代的產品，讓台灣成為全球產業地圖中，少不了的那一個「點」。

2020年，新冠疫情爆發時，全球都在擔心產業斷鏈，台灣的生產線仍如常運作。今年，515疫情大爆發時，封測大廠京元電、超豐都發生群聚感染，業界更憂心忡忡，隨著疫情快速被控制，廠商則透過加班趕工、如期交貨。

蘇孟宗說，今年重要的生產基地，如印度、越南，都斷鏈了，但台廠面對疫情、缺料、缺櫃、缺人、新台幣升值、原物料上漲等問題，依然沉著應戰，絲毫不受影響，令人敬佩。

從去年下半年至今，彥豪天天被訂單追著跑，交貨期拉長到3、400天，客戶仍願意等待持續下單，因為彥豪的品質值得信賴。總經理陳永煌忙著調度生產線，還要請醫療單位到廠幫700名員工篩檢，憑空多出133萬元的防疫預算。「台灣人就是有辦法，藉助生產的彈性、防疫的韌性，成為全球供應鏈最堅強的後盾，」他以台灣中小企業為榮。

台灣有高達98％的中小企業，即便營收破兆的鴻海、台積電，也都是從小廠蛻變而來。不管大廠小廠，在所有人的努力創新下，才讓台灣這個小支點，撐起了全球的產業供應鏈！

但，隨著世代交替，製造業又迎來新的挑戰，期許在前人的根基上，接棒者能讓「MIT」的旗幟，繼續飄揚於世界各地。

本文作者：彭杏珠

(本文摘自《遠見雜誌10月號424期》)