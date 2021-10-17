臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

台北市9日至17日在6處公園試辦「盪鞦韆計時器」，3分鐘就要換人玩。北市副市長黃珊珊表示，許多小朋友因排隊排太久而發生衝突，才會想出這項試辦計畫，且遊具本來就是公共產物，應讓每個小朋友有公平使用機會。此消息不僅引發網路熱議更掀起正反論戰，有大批網友拍手叫好，卻也有許多網友認為這是在「道德綁架」，無助孩童心智與品德成長。

根據《中國時報》11日報導，公園處指出，為讓孩子們都有玩到盪鞦韆機會，領會遊戲中「分享」精神，選定大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區6個公園遊戲場，在假日試辦友善限時分享方案，為期2周，輔導小朋友排隊，並按壓計時器3分鐘提醒，若試辦成效良好，將評估擴大實施。

黃珊珊13日在例行記者會上說明，這是公園處自己在轄管公園先做試辦，試辦時間是9日到17日，為期2周。目前先用試辦方式，讓小朋友們有公平使用機會，試辦結束後將會檢視成效；重點在於，市府希望讓大家知道，遊具是公共產物，希望大家都能公平使用，在現場的家長也比較不會有壓力。

這項政策在網路引爆激烈討論，各大媒體臉書粉專與PTT論壇皆分享此新聞，大批網友灌爆相關連結發表看法，正反方意見兩極互不相讓：「怎樣確定他會下來？」、「超時了誰要上前去肉體移除？」、「有夠好笑的政策」、「小孩子的同理心本來就沒那麼快能建立起來，跟小朋友講道德感是在哈囉？本來就要先靠規矩來管制」、「這根本是在道德綁架」、「可憐的台灣孩子，完全無法快樂自在的成長」、「如果強行以規定來限制兒童的行為，是不是阻礙了他們學習體貼他人的機會呢？」、「你以為現在的家長都很有道德？計時器是規範家長的好嗎！」