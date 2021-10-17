奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享10/18～10/24星座運勢，雙魚座事業運最旺，水瓶座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、處女座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友下周比較沒有動力，雖然心中想要付諸行動，但卻始終無法起身動作，整個人怠惰了起來，面對任何事情都顯得提不起勁。

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友下周的生活將充斥平衡安穩的元素，過往的努力在下周開始逐漸獲得回報，對於現況也感到滿意許多。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

下周雙子的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，將會是行動力相當高的一周。下周正偏財運上升，在事業上有機會獲得回報，這對業務性質工作的朋友來說是不錯的消息喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性。下周巨蟹朋友感情運不佳，雙方溝通不良，老問題再次浮現，建議如果發生爭吵，必須要花點心思好好解決。

▍獅子座

整體運勢★★

獅子朋友下周顯得憂心落寞許多，許多事情皆無法如意，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，正偏財運皆不理想，有破財的可能性，意外的開銷讓你感到非常煩躁。

▍處女座

整體運勢★★★★★

下周處女座的朋友，無論是外在或內在都調整到最佳狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，若是過去曾經立下目標，下周將有機會達成理想中的進度。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友失去自信，生活非常忙碌，許多事情需要親自處理，但因為自信心低落，無法把手邊的任務做好，職場上和同事溝通不良，自己悶著頭做事進度緩慢，建議下周工作遇到問題要多和周遭同事求援喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友長久以來累積的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對事情的掌控慾望增強，因此會勉強自己接受超出能力外的任務。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手座朋友感到濃濃的無力感，長久以來不肯正視或是逃避的問題，在下周將重新面對，這次需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒有朝正確的方向前進呢？目前的穩定在下周可能不復見，過去如果曾做出錯誤的判斷，下周後果會漸漸浮現，建議做事要更加的謹慎。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友思緒變得更加清晰，思考時邏輯通暢，整體運勢都很不錯，尤其愛情方面特別順利，雙方態度良好，懂得為對方著想，讓彼此都感到更加愉悅。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友顯得低調許多，嘗試隱藏自己的鋒芒，下周毅力提高，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心。工作時的想法實際許多，不再像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓實力提升不少。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】