最近正值秋冬季節轉換時期，通常換季的時候身體特別容易出狀況，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團提醒，生肖屬虎、豬、蛇入冬前健康運低落，特別容易生病，因此要更加留意自己的身體狀況，千萬不要等到不舒服才開始保健，到時只會後悔莫及。

▍第三名：生肖虎

入冬之前，生肖虎要注意暴飲暴食的問題，近期你很容易因工作或其他原因而無法按時吃三餐，甚至會到晚上才吃到當天的第一餐，也可能空腹很久等到進食時暴飲暴食，這樣對腸胃非常不好，很可能造成胃炎、胃潰瘍，還會帶來肥胖、新陳代謝變慢的風險。建議務必飲食要正常，養成規律生活作息，生冷的海鮮食品這段時間也盡量避免攝取。

▍第二名：生肖豬

目前正值深秋季節，生肖豬要特別注意心情鬱悶、憂鬱、情緒低落等問題，你很容易因一點小事就鑽牛角尖、陷入死胡同裡走不出來，建議可多靜坐，或藉由瑜伽、聽輕音樂等方式來幫助自己真正放空，達到舒壓的目的。另外，入冬前也要注意腸胃健康，如果累積過多的壓力，很可能會導致便秘、腹瀉、胃食道逆流、神經性胃炎等狀況。

▍第一名：生肖蛇

秋冬季節轉換時，生肖蛇要特別注意皮膚、鼻子、眼睛過敏等問題。季節交替的期間，天氣溫度多變，空氣品質也不穩定，使你很容易就有皮膚敏感、紅腫癢，或鼻子過敏、流鼻水打噴嚏，或眼睛癢，甚至過敏性結膜炎的問題，原本就有過敏體質的人更是如此。建議屬蛇者要多注意肌膚清潔保養，盡量使用溫和不刺激的護膚品，出外一定要配戴口罩，保護好自己。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】