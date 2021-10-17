近日一名泰國男子被發現倒在稻田中死亡。經後續調查才知曉，該男子生前最後一晚首度為妻子做飯，不料竟成了人生最後一餐。外出後他疑似遭到雷擊，不幸死亡。

綜合泰國媒體報導，本月13日泰國武里南府普利馬斯警察局副警司Chaleo Payakkul 收到通知，發現有人倒臥在在稻田間死亡。隨後他立即派遣救援隊前往調查。

警方到現場調查後發現名為Damrong Wisetsat男子的屍體面朝下趴著，頭部則浸在水中。根據現場初步調查，他頭部骨折，身邊則有剩菜，衣服跟雨衣也都撕裂，身體上有許多燒焦的痕跡。

他身亡地點附近沒有發現任何打鬥痕跡，僅發現釣魚竿、頭燈，以及約2公斤重的魚。警方初步推測，他有可能是外出釣魚的時候遭到雷擊。但仍要等屍體解剖才能確定死因。

死者年僅23歲的妻子Kanyanee Tiangchan，聞訊後趕到現場痛哭。該女子表示他先生在雨季時，每天晚上都出去釣魚。有報導指出，那天晚上該男子第一次為妻子做飯，兩人一起用餐後，先生就出門釣魚時。當時她還特別叮嚀先生要早點回家，先生答應後在晚上約6點左右出門。不料，就再也沒有再回來了。

在先生出門後，當天晚上下起大雨。Kanyanee Tiangchan焦急等候著先生的來電，因為他通常都會打電話報平安，不過她並沒有等到。當晚雷擊也相當頻繁，她擔憂害怕得等到早上，最終卻等來了令人心碎的消息。

Kanyanee Tiangchan表示，因為案發當晚她一直找不到先生，也不敢放著3歲孩子外出尋找，便打電話給岳父求助。後來，岳父在田裡盡頭位置的小屋附近，發現了一輛摩托車，也發現他先生的手機被關機後放在屋子裡。於是他就開始在附近走動，結果發現了先生的屍體。

死者的母親事後也悲痛分享，大約在事發前兩天，有一隻貓頭鷹飛到家裡來，發出刺耳的叫聲。根據當地村民的信仰，這是不祥的預兆，代表家裏或有人死掉。起初她以為會是住在醫院裡的叔叔可能會發生不幸，但難以預料此事居然發生在兒子身上。她也為年僅3歲就失去爸爸的孫子感到心痛。