高雄市城中城大樓大火釀46死41傷悲劇，社會高度關注。身為高雄女婿的國民黨立委洪孟楷日前在臉書提出3點要求，行政部門要立刻執行，分別是工安災害的究責、賠償與安置，各相關部會需妥善安排與交代，立法院應不分黨派要求行政院長提出專案報告，以及事故後續相關的咎責、落實、與執行，才是真正國人希望看到的。

洪孟楷15日在臉書提到，首先儘速讓救災告一段落，工安災害的究責、賠償與安置，各相關部會需妥善安排與交代，也希望行政單位遵守蔡總統的指示，全力協助後續救災，且這已經不是一個城市要面對的問題，而是全台灣須共同面對的居住安全，立法院所有同仁應不分黨派，共同要求行政院長提出專案報告，避免可能的危害再發生。

洪孟楷指出，事故後續相關的咎責、落實、與執行，才是真正國人希望看到的，去年4月發生的KTV大火造成6人死亡，如今又發生城中城大火，「今日公祭、明日忘記」請行政內閣團隊不要再有這樣的狀況發生。

最後，洪孟楷指出，沒有人要將蘇院長當成敵人，在野黨就事論事、正面對決，蘇院長真的不需劍拔弩張，只想贏話來羞辱人。