新聞網站「The Drive」報導，美國空軍首席軟體官（CSO）柴蘭（Nicolas Chaillan）在辭職後告訴媒體，美國網路和人工智慧（AI）領域在15至20年內「沒有與中國大陸抗衡的機會」，讓陸軍首席資訊官（CIO）公開出面否認，引發兩人隔空交火。

柴蘭表示，美國過度關注F-35等昂貴的單一計畫，而中國大陸已在新興技術方面處於領先地位。他還告訴《金融時報》（Financial Times），美國部分政府部門的網路防禦能力僅有「幼稚園」水準，且在社會對人工智慧倫理的爭論、美國國防部長期的官僚體制、Google不願與五角大廈合作等問題下，中國大陸卻不須顧慮倫理問題，當地企業也無法違背政府命令。此消彼長下，他認為美國在15至20年內「沒有與中國大陸抗衡的機會」。

不過美國陸軍首席資訊官耶爾（Raj Iyer）立即出面反駁，他在接受軍事新聞網站「Breaking Defense」採訪時強調，柴蘭的說法「絕對不是事實」，稱五角大廈與工業界「緊密結合」，美國也與合作夥伴共享情報等關鍵資訊，而中國大陸雖在人工智慧實際應用領域表現出色，但美國「擁有最好的人工智慧技術」。

柴蘭稍後在社群媒體緩頰，稱他從來沒說過美國「已經」輸了，而是再不振作就會面臨失敗；柴蘭還痛批耶爾是「無能」的領導者，更是五角大廈現有問題的完美案例，稱耶爾拒絕讓陸軍與空軍在相關領域合作，而是打造自身的獨立系統、引發美軍內部競爭，接著繼續否認軍方有問題，強調：「可恥，他必須辭職。」