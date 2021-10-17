南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）日本版16日報導，北韓領導人金正恩接過政權已接近10年，期間採取「毫無憐憫的整肅」，包括其姑父張成澤在內，可能已肅清達上萬人。

根據報導，在2011年12月17日北韓前領導人金正日突然病逝後，金正恩上台執政，但真正的整肅要到2013年才開始。當時金正恩先處死張成澤的親信李龍河和張秀吉，不久後再解除其所有職務、頭銜並開除黨籍，更稱他在受審時承認計畫發動政變，宣判有罪後立即遭到處刑。據稱金正恩當時還痛罵張成澤是「連狗都不如的人渣」。

《每日北韓》稱根據分析，張成澤出庭時似乎已承受嚴酷拷問；外界盛傳他遭金正恩處以用大量惡犬咬死的「犬決」，不過《每日北韓》指出，消息來源的部落格最後承認這並非事實。

不過肅清一事卻是事實，且不是北韓傳統的秘密處決，而是在眾人面前審判、殺害再加上大肆報導的「公開處刑」，讓全球為其冷酷感到震撼。除了張成澤本人外，其許多親信、家人、情人也都遭到處刑；時任北韓人民武力部部長玄永哲則由於多次不服從指示，在2015年春季因叛國罪被公開槍決。

且整肅範圍不僅包括可能在政爭中構成威脅的政治高層，連一般民眾都不放過。如金正恩妻子李雪主曾待過的銀河水管弦樂團，也有10名團員於2013年8月被處死，理由是諷刺或中傷李雪主、拍攝成人影片等。