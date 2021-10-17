夜市為華人文化特有的景象，不少夜市更是受到外國人青睞，成為觀光聖地，諸如台北士林夜市、新北樂華夜市、宜蘭羅東夜市、花蓮東大門夜市與高雄六合夜市等，每到假日總能擠爆人潮。就有網友提問，台北市哪座夜市最強，引發鄉民熱烈討論，答案幾乎都是這兩座夜市。

網友在PTT八卦版PO文詢問「純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」，他表示，台北小小的，卻有不少夜市，單純以吃來說，「哪座夜市是最頂尖的，擁有自己的特色美食？」

鄉民們紛紛留言，說出自己心目中答案：「饒河夜市吧」、「最頂我不知道，但絕對不是士林」、「延三夜市」、「說瑞豐夜市會不會被笑」、「師大」、「通化街」、「廣州街夜市啊」、「饒河+1，對素食者非常友善」。

但不少人都直指，南機場夜市與寧夏夜市才是頂尖的：「絕對是寧夏夜市，沒有之一」、「當然是南機場，在地人真的會去吃，不是騙騙觀光客的」、「寧夏第一，南機場第二，其他都不行」、「沒有全部去過，但目前覺得最棒的是寧夏」、「唯一南機場」、「南機場跟寧夏讚」。