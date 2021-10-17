一名違規逆向還想直接右轉的老伯，被按喇叭後不爽，當場瞪人+攔車。(圖／影片截圖)

不少用路人都會心存僥倖，違規抄捷徑，往往因此發生危險。一名老伯騎機車，意圖逆向後直接右轉，被按喇叭後惱羞成怒，竟然當場惡意擋車，但下一秒畫面全讓大家笑翻，直呼根本現世報。

網友上傳影片，表示自己日前騎機車上路，正在路口停等紅燈，當燈號即將轉為綠燈時，左後方卻突然殺出一名穿著藍衣的老伯，橫在他前方，嚇得他趕緊按一下喇叭。沒想到老伯被按喇叭後惱羞成怒，先是怒瞪了他一眼，接著就直接把車停下，惡意擋車，態度相當囂張。

違規老伯惱羞成怒，惡意擋車，卻遇到巡邏警察經過，當場被攔下開罰單。(圖／影片截圖)

只是老伯還囂張不到5秒，就正巧遇上巡邏的員警，當場被員警叫到旁邊開罰單，看到員警的老伯，態度180度大轉變，乖乖遵照指示到旁邊下車，原PO離去時還對警察說一句「交給你了」，讓網友全笑翻。

影片上傳後，目前已累積16萬觀看次數，超過300網友留言：「未開化的靈長類，猴騎團的高階單位」、「夜路走多會碰到鬼的」、「不是老人變壞，而是壞人變老」、「起床看到這個，心情都變好了」、「太治癒了」、「惡意攔車+口罩沒戴，這下死定囉」、「根本現世報」、「死好啦」、「我家附近耶，記住車牌了，以後看一次嗆一次」、「不是很囂張，看到警察就縮了」。

原PO事後也做出說明，表示這個藍衣老伯當時違規逆向，還打算直接從他左邊右轉，當時他正要綠燈起步，整個嚇到煞車並按喇叭，接下來就是如影片中的那樣了。