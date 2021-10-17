俄羅斯烏拉山地區再傳集體酒精中毒死亡事件，有18人於飲用含有甲醇的私酒後喪命，當局今天表示，已針對此事件展開調查並逮捕2名犯嫌。這是近幾週以來發生的第2宗類此事件。

法新社報導，調查人員發表聲明說，好幾個人於過去2週，在烏拉山脈（Urals）東麓俄羅斯第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）販售會危害健康的酒精液體，「有18人於飲用那種酒精液體後喪命」。

聲明又說，已針對出售不合格商品以及過失致死展開調查，最高可判處10年徒刑。

10月初，位於烏拉山南端的奧倫堡地區（Orenburg）至少36人於飲用內含劇毒甲醇的私酒後喪命。這類事件在俄羅斯司空見慣，境內約有2100萬人生活在貧窮線以下。

2016年，西伯利亞南部伊爾庫次克地區（Irkutsk），超過60人於飲用內含甲醇的走私沐浴油後一命嗚呼。俄羅斯於事件發生後立法嚴禁，但對數以百萬計俄羅斯人而言，他們根本買不起烈酒伏特加，尤其是在生活水準非常低落的鄉村地區。（譯者：劉學源）1101017