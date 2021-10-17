台灣網球一姐謝淑薇與比利時名將梅丹斯今天聯手在印地安泉網賽女雙決賽，以7比6（7/1）、6比3擊敗俄羅斯的庫德梅托娃與哈薩克女將芮芭奇娜組合，勇奪冠軍。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，印地安泉網賽今年順延大半年才開打，也是今年最後一場千分大賽，謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）的「台比聯軍」，也高居大會女雙第2種子。

謝淑薇與梅丹斯今年曾在溫布頓網球錦標賽聯手封后，兩人稍早前在印地安泉女雙4強賽，以6比2、6比0直落二輕取柴原瑛菜、青山修子的日本組合後，成功闖入決賽，今天與俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）及哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）爭冠，第一盤經歷搶7後勝出，接著再以6比3拿下第2盤，「台比聯軍」順利封后。（編輯：劉學源）1101017