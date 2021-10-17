肚子痛老是搞不清楚身體出了什麼狀況？大多人肚子痛僅是單純腸胃不適，但也有可能是其他器官正在發出疾病警訊！簡單將肚子分為5個區塊，快速檢測可能是那些器官生病了。

（圖片來源 / 康健編輯部整理，盧亞屏製圖）

●從肚子痛位置看出可能疾病！5宮格對應器官一次看

● 右上腹：肝、膽、腎

● 左上腹：心臟、食道、胰臟、腎、胃

● 右下腹：大腸、盲腸、婦科、腎

● 左下腹：大腸、結腸、婦科、腎

● 肚臍周圍：盲腸、小腸、胃