肚子痛老是搞不清楚身體出了什麼狀況？大多人肚子痛僅是單純腸胃不適，但也有可能是其他器官正在發出疾病警訊！簡單將肚子分為5個區塊，快速檢測可能是那些器官生病了。
●從肚子痛位置看出可能疾病！5宮格對應器官一次看
● 右上腹：肝、膽、腎
● 左上腹：心臟、食道、胰臟、腎、胃
● 右下腹：大腸、盲腸、婦科、腎
● 左下腹：大腸、結腸、婦科、腎
● 肚臍周圍：盲腸、小腸、胃
肚子痛老是搞不清楚身體出了什麼狀況？大多人肚子痛僅是單純腸胃不適，但也有可能是其他器官正在發出疾病警訊！簡單將肚子分為5個區塊，快速檢測可能是那些器官生病了。
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● 右上腹：肝、膽、腎
● 左上腹：心臟、食道、胰臟、腎、胃
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● 左下腹：大腸、結腸、婦科、腎
● 肚臍周圍：盲腸、小腸、胃
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