瓜地馬拉最高人權官員今天表示，氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已導致貧窮的瓜地馬拉陷入數一數二嚴重糧食安全危機。

瓜地馬拉人權監察員羅達斯（Jordan Rodas）在首都瓜地馬拉市舉行的世界糧食日（World Food Day）紀念活動中表示，問題如此嚴重，今年迄今已有39名小孩因營養不良喪命。

羅達斯說：「就達成聯合國千禧年發展目標（Millennium Development Goals MDGS）而言，瓜地馬拉面臨嚴峻前景，尤其是零飢餓。」聯合國的前述目標致力在2030年前消除貧窮。

羅達斯也表示，瓜地馬拉將近1700萬人口中，16%因營養不良受苦，18%生活在嚴重糧食不保困境下，45%面臨中度糧食不保。

根據聯合國資料，瓜地馬拉境內將近50%的5歲以下小孩，面臨長期營養不良，這是拉丁美洲最高比率。

羅達斯指出，今年前9個月，有39名不到5歲女孩和男孩因嚴重營養不良喪命。那是COVID-19以及去年諸如颶風約塔（Iota）與伊塔（Eta）等氣候變遷現象導致的歷來最巨大糧食和營養不保危機之一。

羅達斯敦促瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）採取積極且有效率政策，確保全民的糧食權利。（譯者：劉學源）1101017