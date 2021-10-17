63歲的馮女士四年前出現手部關節及頸部不適、容易疲倦等症狀，嚴重時，甚至無法轉門把、開瓶蓋，赴醫檢查確診為類風濕性關節炎，所幸發現得早，透過傳統免疫調節藥物治療，一年後病情得以控制。

另一位李女士66歲，在56歲時發病，起初使用傳統免疫調節藥物治療，卻仍有發炎反應，改用生物製劑治療之後，症狀獲得控制。醫師提醒，類風濕性關節炎列入全民健保重大傷病，若沒有好好治療，可能造成失能、縮短壽命，千萬不可不慎。

(圖/常春月刊提供)

●類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科內科教授、亞洲大學附屬醫院過敏風濕免疫科主治醫師陳俊宏表示，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，也是國人常見的慢性關節疾病，由於患者本身因免疫系統失調，會把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎、變形，甚至會導致內臟器官發炎與侵犯，可能危及性命與生活機能。

以馮女士為例，兩手手指、手腕一開始先出現紅、腫、熱等情況，隨後開始疼痛難耐，甚至連出門轉門把，或者旋開飲料瓶的瓶蓋，都讓她痛徹心扉，生活品質降到谷底。

●類風濕性關節炎好發於女性

陳俊宏指出，類風濕性關節炎好發於女性，若幼年時發病沒有得到適當治療，可能會在年輕時造成殘疾，進而失去自理生活能力，故健保將之列入重大傷病，目前研究認為此病的發生與基因、環境有關，若患者本身具家族基因，加上暴露於抽菸、感染的環境下，都可能會誘發此病。

由於患者發病後6個月內是類風濕性關節炎的治療黃金期，根據2010年美國風濕病學院最新的診斷標準，當小關節出現症狀，就要提高警覺，包括早晨關節僵硬且不適超過1小時、有3個或以上關節發炎、對稱性關節、在身體特定部位可摸到皮下結節、發炎指標ESR（紅血球沉降速率）及CRP（C反應蛋白）呈陽性反應，就應及早接受治療。

●多種藥物治療，切勿自行停藥，以免引起併發症

陳俊宏介紹，目前類風濕性關節炎使用的藥物包括消炎止痛藥、類固醇及免疫製劑，若患者半年內沒有獲得良好治療效果，則會考慮第二線治療，如單株抗體、生物製劑或小分子生物製劑，一旦治療達標，患者也不能自行停藥，必須持續追蹤，才能降低罹患血管炎、心臟疾病（心肌炎、心包膜發炎等），以及肺結節、肺纖維化、肺炎、乾眼症、鞏膜炎等併發症的風險。