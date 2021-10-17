民進黨立委黃國書被指曾擔任國民黨線民，因此遭新潮流派系除名。黃國書今（17）日凌晨在臉書坦言，大學時曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，並宣布將退出民進黨、退出黨團運作，本屆立委任期屆滿後不再連任。

有關媒體報導他曾是國民黨線民，黃國書表示，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是卅多年前戒嚴時期的一段塵封往事。」大學時他認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題，當時不知何時被情治人員盯上，後來被約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，如果可以協助提供情資將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

在幾次約談下，黃國書說，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安；而這段往事發生在戒嚴時期，他迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書並說，從政後自己努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖，雖然過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力，為此驚擾大家，感到抱歉。

最後，黃國書宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，並表示，在本屆立委屆滿後不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務，也謝謝大家關心。