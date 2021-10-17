韋斯布魯克搬到洛杉磯就近打理自己的場外生意，他也獲邀為大聯盟道奇隊開球。（美聯社資料照）

NBA年收最高的球員揭曉，根據《富比世》統計，湖人隊前鋒詹姆斯(LeBron James)是首位突破1億美元的球星，因為場外收入豐厚，他的實際所得遠超過球員工會與聯盟制定的「超級合約」年薪上限，達成榜單8連霸。其次為勇士隊柯瑞(Stephen Curry)的9280萬美元，第3名為籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)的8790萬美元。

1. 詹姆斯 1.11億美元 (新台幣31億)

2. 柯瑞 9280萬美元 (新台幣26億)

3. 杜蘭特 8790萬美元 (新台幣24.6億)

4. 阿提托康波(Giannis Antetokounmpo) 8030萬美元

5. 韋斯布魯克(Russell Westbrook) 7420萬美元

6. 哈登(James Harden) 6230萬美元

7. 利拉德(Damian Lillard) 5630萬美元

8. 克雷湯普生(Klay Thompson) 5400萬美元

9. 保羅喬治(Paul George) 4780萬美元

10. 吉米巴特勒(Jimmy Butler) 4700萬美元

去年因為新冠疫情影響，閉門打球讓聯盟、球團、球員損失慘重，現在觀眾重返球場，大家總算可以過個肥年了。不過《富比世》統計，頂尖球員因為代言和投資收入極高，他們在球場上損失的薪資相較之下是很少的，例如詹姆斯的球員年薪4120萬美元，另有7000萬美元來自於球場外。柯瑞、杜蘭特、阿提托康波除了代言之外都有大量成功的投資，阿提托康波最近還成為美國職棒密爾瓦基釀酒人的股東。

韋斯布魯克的球員年薪4420萬美元，包括他這位第5名和排名之後的球員，球場收入都是高於場外收入的。韋斯布魯克偏好自己做生意，在洛杉磯經營車行以及服飾，比較有名的是他的鏡框品牌「Westbrook Frames」，所以他常常被看到在場下戴著時髦的眼鏡亮相。