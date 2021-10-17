擅長寫台灣民間歷史的女作家陳柔縉上周五（15日），在新北市淡水區騎自行車時發生車禍，造成頭部骨折，意識不清，目前在淡水馬偕醫院加護病房搶救中。

陳柔縉15日傍晚騎自行車行經淡水區中正東路時，疑似兩車未保持安全距離，導致擦撞後倒地，機車騎士僅輕微擦挫傷，但陳柔縉頭部卻受到重傷，被送往馬偕醫院急救，目前仍在加護病房與死神搏鬥。

陳柔縉出生於台灣雲林縣，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者，現為知名專欄作家。她發生車禍後，不少網友也替她加油打氣。

陳柔縉第一本著作是1993年出版的《私房政治──25位政治名人的政壇秘聞》。1994年以《總統是我家親戚》一書，奠定其獨特韻味的時代人文書寫地位，1998年，此書增修為《總統是我家親戚》。2005年又以《台灣西方文明初體驗》榮獲聯合報非文學類十大好書、新聞局最佳人文圖書金鼎獎。2006年，歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》一書，獲中國時報開卷中文類十大好書。之後陸續出版《囍事台灣》《台灣摩登老廣告》。2009年以《人人身上都是一個時代》，再次獲得新聞局非文學類圖書金鼎獎。2011年出版《台灣幸福百事》，探索台灣現代化生活中的初次體驗。